«Большая проблема – найти в Минске ясный день»: рассказываем, как создавалась карта Минска в World of Tanks

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» представитель компании-разработчика игры World of Tanks рассказал, кто и как создавал виртуальную карту Минска для игры.

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:

Да, была очень серьезная разработка. 10 месяцев постоянно что-то переделывалось, постоянно что-то дополнялось. Возникла проблема воссоздания всех наших объектов как можно более фотореалистично. Мы для этого

воспользовались технологией фотограмметрии – это создание 3D модели на основе фотоснимков.

Мы фотографировали памятники нашего города с различных сторон и на основе этого уже моделировали модели, которые появились на карте. Нужно было соблюсти баланс между интересностью игрового процесса, но при этом сохранить Минск узнаваемым для гостей столицы и минчан. Поэтому нам пришлось все же пойти на уступки, которые отличают нашу виртуальную кару от реального. Однако мы считаем, что мы с этой задачей справились.

Делали съемки при ясном небе.

Это была большая проблема – найти в Минке ясный день. Что еще более интересно – у нас даже виртуальное небо над Минском – это реальное небо над Минском. У нас так называемая библиотека skybox – это небесные картины. И мы не смогли подобрать подходящую, поэтому

пришлось ехать на место и снимать облачный, красивый Минск.

На самом деле 45 человек – это только художники, которые трудились над картой. А на самом деле над картой людей трудилось значительно больше. Это и наши программисты, и наши тестировщики, и отдел паблишера, и историки. Да, трудились не только специалисты минского офиса разработки. Но и

нам помогали, например, ребята из Киева, которые занимались производством моделей, другие аутсорсные команды.

В общем, Минск получился у нас интернациональным.

Виртуальная карта Минска в World of Tanks. Всё по теме в большом интервью Ильи Фукалова программе «Большой город»