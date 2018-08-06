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«Зарегистрировано 160 миллионов аккаунтов»: кто будет играть в World of Tanks по виртуальному Минску?

06 августа 2018 11:50
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Новости Беларуси. Каков охват зарубежной аудитории игры World of Tanks, и кто увидит виртуальный Минск, рассказываем в программе «Большой город».

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:
Карта у нас выходит на всех регионах без исключения.

Это и Северо-Американские серверы, это и Азиатские серверы, это Европейские серверы.

И, естественно, серверы СНГ. У нас, в общем, в игре зарегистрировано 160 миллионов аккаунтов. То есть можно рассчитывать на аудиторию, коррелирующую с зарегистрированными аккаунтами.

Виртуальная карта Минска в World of Tanks. Всё по теме в большом интервью Ильи Фукалова программе «Большой город»

# Компьютерные игры # общество # Илья Фукалов

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