Можно ли изучать историю Минска по виртуальной карте в игре World of Tanks?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» мы поинтересовались у продакт-менеджера Минского центра разработки World of Tanks, насколько виртуальная карта позволяет изучать историю Минска.

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:

Сам Минск немного отличается от реального прототипа 70-х годов по вводу геймплея. Там мы немножко изменили рельеф, некоторые здания, чтобы карта игралась лучше. Однако, на мой взгляд,

танки сами по себе являются виртуальной энциклопедией мировой бронетехники,

которые включают в себя все основные и множество других школ танкостроения. Я думаю, что до выхода World of Tanks игроки вообще не знали о существовании таких танков как ИС-2 и Т-34. А что касается Минска, различия все же есть.

Ребята могут познакомиться в процессе игры с историей, но нужно держать в голове мысль, что

карта все же отличается от реального прототипа.

Несмотря на то, что она очень похожа на то, что было в 70-х годах в Минске.

Виртуальная карта Минска в World of Tanks. Всё по теме в большом интервью Ильи Фукалова программе «Большой город»