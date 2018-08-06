«Город не может быть разрушен»: рассказываем, как создавался сюжет игры World of Tanks по виртуальному Минску

Новости Беларуси. В программе «Большой город» продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks рассказал, каков сюжет игры по виртуальному Минску.

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:

У карты есть сюжет: это учебная эвакуация города. Поэтому улицы опустели, на улицах можно заметить множество автобусов.

Над городом пролетают вертолеты и самолёты.

И город, что очень важно, у нас не разрушен и не может быть разрушен. Даже в результатах танкового боя. Это была наша принципиальная позиция, мы хотели показать Минск во всей красе нашим игрокам.

Одна команда начинает от Министерства обороны, а вторая команда начинает в парке Горького. То есть по двум сторонам от проспекта Ленина (тогда еще) – нынешнего проспекта Независимости.

Карта включает в себя кварталы вокруг площади Победы.

Это и дипквартал – он у нас довольно серьезно отличается от реального в угоду геймплея, игрового процесса. И квартал непосредственно с телецентром и телебашней. Телебашня в то время была без своей знаменитой и характерной антенны, которую мы сегодня можем наблюдать в карте города. Однако мы для большей зрелищности и для большего эффекта на карту ее поместили.

Виртуальная карта Минска в World of Tanks. Всё по теме в большом интервью Ильи Фукалова программе «Большой город»