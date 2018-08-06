«Потребитель обязан в течение 3 дней сообщить о неисправности прибора учёта воды»

А, если сломался счётчик? Установили, через год он сломался. В этом случае, потребитель платит за него?

Василий Ананич:

Контроль за исправностью прибора – это, конечно же, обязанность потребителя. В соответствии с договором на водоснабжение и водоотведение, потребитель обязан в течение 3 дней сообщить о неисправности прибора учёта. Если потребитель никаким образом не заявил об этом факте, то имеет место быть факт безучётного водопотребления, также производятся начисления по нему по нормативам водоснабжения.

По определённому тарифу?

Василий Ананич:

По нормативам. Тариф уже установлен с января 2018 года. Он – один. Чтобы вы понимали разницу: если вы потребляете воду и подаёте показания, ваше потребление будет, скажем, 4-5-6 кубометров за месяц. Если у вас неисправный прибор учёта или неповеренный, и вы вовремя не заявили о поверке, то это факт безучётного водопотребления. И вы будете уже начисляться по нормативу – 8 кубометров на одного человека.

Это сразу же поднимает сумму оплаты за оказание услуги.

И, соответственно, является экономическим стимулированием наших граждан – соблюдать действующее законодательство.

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