«Спорт – это политика». Лазуткин объяснил дилемму, которая сейчас стоит перед белорусами

Андрей Лазуткин, политолог:

Я думаю, наши люди тоже неглупые, понимают, что это большая дилемма: выступать под флагом своим или не выступать вообще. Каждый делает этот моральный выбор сам.

Григорий Азаренок, СТВ:

Конечно, мы здесь все патриоты, все рассуждаем, что да. Почему Президент выступил за то, что это дело каждого спортсмена? Потому что извините, нас уже во все санкции внесли, мы с вами не собирались никуда ехать, нигде выступать, мы никогда бы не смогли. Просто по объективным причинам, не только политическим, там же знание языка и все остальное. Но когда люди с 5 лет готовятся к этому всему, смотрят каждый раз Олимпиаду и так далее, это же не потому, что они поклонники Запада или еще чего-то. Они должны выступать. И тут чтобы для тебя герб, флаг и гимн стали все-таки первичным здесь, вопреки всему тому, чем ты жил всю жизнь, – это очень серьезный выбор.