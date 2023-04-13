«Спорт – это политика». Лазуткин объяснил дилемму, которая сейчас стоит перед белорусами

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим технологии победы, белорусских спортсменов и западные санкции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.
Андрей Лазуткин, политолог:
Я думаю, наши люди тоже неглупые, понимают, что это большая дилемма: выступать под флагом своим или не выступать вообще. Каждый делает этот моральный выбор сам.
Григорий Азаренок, СТВ:
Конечно, мы здесь все патриоты, все рассуждаем, что да. Почему Президент выступил за то, что это дело каждого спортсмена? Потому что извините, нас уже во все санкции внесли, мы с вами не собирались никуда ехать, нигде выступать, мы никогда бы не смогли. Просто по объективным причинам, не только политическим, там же знание языка и все остальное. Но когда люди с 5 лет готовятся к этому всему, смотрят каждый раз Олимпиаду и так далее, это же не потому, что они поклонники Запада или еще чего-то. Они должны выступать. И тут чтобы для тебя герб, флаг и гимн стали все-таки первичным здесь, вопреки всему тому, чем ты жил всю жизнь, – это очень серьезный выбор.
Андрей Лазуткин:
Вы правильно сказали. А дальше вам вешают дополнительные условия: ага, вы выступаете без флага, дальше надо осудить военную операцию, извиниться перед Украиной, надо дать интервью… Вот уже был случай с нашей бегушкой. Девушка пошла на сотрудничество с ними. Была целая информационная операция вокруг нее. Нас, видимо, воспринимают как советскую страну, поэтому методы против нас они тоже используют советские. Эти спортсмены-невозвращенцы… Как будто у нас тут железный занавес и все остальное. Поэтому, конечно, спорт – это политика, и то, что они делают… Я думаю, что это будет похоже на Олимпиаду-80, потом «Игры дружбы» – так называлась следующая Олимпиада, поэтому думаю, что ничем хорошим это не закончится.
Григорий Азаренок:
А нынешняя напоминает Олимпиаду 1936 года, куда Советский Союз не приехал. А американцы, англичане вполне себе на высоком уровне поехали и сидели с Гитлером на трибуне, смотрели, как там все выступают.
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