«Пытался принести мир в эту многострадальную страну». Чем знаменателен визит Лукашенко в Югославию?

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня с самого утра в Telegram-канале «Пул Первого» появилась уникальная хроника того, что произошло несколько десятилетий назад. А несколько десятилетий назад американцы, агрессивный блок НАТО, который должен быть признан террористическим, бомбили Югославию. 14 апреля уже несколько недель продолжались бомбежки. Туда полетел наш Президент, мы помним, что НАТО тогда не гарантировало безопасность. С дипломатического переводя, это означает, что бомбежки они не прекращали. Тем не менее как сейчас наш Президент – миротворец, так и тогда он был миротворцем, пытался принести мир в эту многострадальную страну. Я смотрю на эти кадры и думаю: змагарье, кого вы рассчитывали победить, вы на кого вообще руку подняли? Вот он. Идет воздушная тревога, сирены гудят, он осматривает абсолютно спокойно, ни один мускул на лице не дрогнет – осматривает то, что вы там натворили. Ракетами по пятиэтажным жилым домам, по больницам, мостам и так далее. Кого вы победить собирались?

Мария Петрашко, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

К слову, не просто не гарантировали безопасность. Там еще истребителей навстречу подняли. Как только приземлился самолет, воздушная тревога и бомбежки продолжались. Я тоже удивляюсь. У меня не зря сегодня надпись на майке: «Президентами не становятся. Ими рождаются». Далеко не каждому дано, а если и дано, то далеко не каждый может эти качества уникальные в себе достать, удержать. Все-таки это должно подкрепляться смелостью, характером. Я бы отметила, что все-таки Президент даже тогда… Чего он полетел? Он полетел, потому что он уже тогда прекрасно понимал, к чему все идет. Я уверена, что он понимал, что это только начало, что нужно это попытаться остановить уже тогда. Другой вопрос: остальные либо не понимали и не видели, либо не хотели понимать. Моя хата с краю, мне все равно.

Я сегодня отметила, что даже представители ядерных держав как-то не осмелились туда полететь, побывать там, поддержать. До сих пор молодое поколение, наши с тобой ровесники из Сербии… Часто бываю на форумах, общаюсь. Как приятно, когда говорят: Лукашенко, белорусы – наши братья, и мы все помним. Они сразу же отмечают, сами заводят эту тему, что Лукашенко тогда к нам прилетал. Это важно. Насколько это было важно, оказывается, для сербского народа, что через поколения это помнят и ценят. Я еще замечу, насколько я понимаю, тогда было отмечено, что он прилетел как представитель Союзного государства.

Григорий Азаренок:

Тогда же стоял вопрос, чтобы принять Югославию в Союзное государство.

Мария Петрашко:

Даже тогда человек действовал… Любые политтехнологи могли прошептать… Человек не тянул одеяло на себя никогда. Это очень важно. Человек понимал, что да, можно сейчас пропиариться, можно сделать себе грамотную политическую стратегию в карьере, но тем не менее человек призывал к мирному урегулированию, потому что он и тогда понимал, и сейчас, что один в поле не воин, нам всем вместе надо держаться.

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