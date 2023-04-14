О чём говорили в Самарканде на заседании СМИД СНГ? Сергей Алейник раскрыл подробности

Укрепление интеграции и экономического потенциала, обеспечение безопасности и поддержка на международной арене. О том, как будет развиваться взаимодействие в рамках СНГ, говорили 14 апреля в Самарканде на заседании Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом геополитической обстановки в регионе на первый план вышли вопросы безопасности. По всему периметру наших границ ситуация неспокойная. И в этих реалиях мы не можем оставаться сторонними наблюдателями, отметил Сергей Алейник. Страны СНГ должны участвовать в происходящих изменениях, отстаивая интересы Содружества. Отдельно остановились на вопросах усиления торгово-экономического потенциала объединения. Курс на промышленную кооперацию, импортозамещение, снятие барьеров и выстраивание логистических маршрутов. К слову, работа по проекту соглашения о свободной торговле услугами завершена. Подписание документа ожидается на следующем заседании Совета глав правительств СНГ.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Был обсужден большой круг вопросов, которые связаны с дальнейшим укреплением интеграционного взаимодействия в рамках Содружества, укрепления потенциала Содружества. Вопросы, которые нацелены на развитие и созидание. Мы обсудили вопросы экономической самодостаточности Содружества, были едины во мнении. В том, что Содружество должно укреплять свой торгово-экономический потенциал, инструменты промышленной кооперации, снятие барьеров в торговле, выстраивание новых транспортно-логистических маршрутов и цепочек, осуществление взаиморасчетов в торговле в национальных валютах. Мы акцентировали в своем выступлении необходимость более скоординированных действий на международной арене. Нам сегодня как никогда нужна сплоченность, нужно взаимопонимание, нужно единство. В принципе, мы договорились осуществлять взаимную поддержку в рамках международных организаций и повышать вообще международный авторитет и статус Содружества Независимых Государств.