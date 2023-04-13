Почему на грядущих выборах в РБ не будет представителей ОБСЕ? Рассказали Азарёнок и Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ: Противостояние идет как атомная триада: под водой, в воздухе и на земле. Противостояние идет и в спорте, и в информации, противостояние готовится и на грядущих выборах. Это нужно обязательно обсудить. Вот цитата Игоря Васильевича Карпенко.

Григорий Азаренок:

Председатель ЦИК также сообщил, что до 1 октября будут определены избирательные округа по выборам депутатов парламента, к 1 ноября – по выбору депутатов в местные советы. Выборы впервые пройдут в Единый день голосования. И много же нам выбирать: депутаты и местных советов, и сельских советов, и всех уровней горсоветов, и Палаты представителей, и Совета Республики, и даже ВНС. Я правильно говорю?

Андрей Лазуткин, политолог:

Что будет интересного в этот раз? Во-первых, мы всегда приглашали ОБСЕ. Считалось, что если дяди приедут, посмотрят и скажут, что в Беларуси может хорошо, может и нет, мы сейчас напишем отчет, подождите, ведите себя хорошо – может быть, мы ваш выбор и признаем. Теперь такого не будет, никакое ОБСЕ сюда больше не поедет. И это наша новация, потому что вы, допустим, белый господин, который приехал за рабами неграми и говорите: вот у вас демократии нет, пацаны, сейчас мы вам ее организуем. А как ее организовать?