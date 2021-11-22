Дмитрий Пиневич: оцениваем общее состояние здоровья беженцев путём опроса

Новости Беларуси. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором Европейского регионального бюро Хансом Клюге ознакомилась не только с условиями пребывания беженцев в кризисном центре на базе транспортно-логистического центра, но и отправилась в гродненские больницы, где они проходят лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация решила лично ознакомиться с оказанием медицинской помощи беженцам. Зашли даже в реанимацию больницы скорой помощи, где молодого парня только что отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Беженца из Ирака перевели из щучинской больницы с диагнозом «общее переохлаждение и двусторонняя пневмония». Гродненские медики девять дней боролись за его жизнь. Сейчас парень уже приходит в себя, пытается говорить, но пока не получается. Из этических соображений мы не показываем его лицо.

Показатели гемодинамики стабильные. Посетила делегация ВОЗ и Гродненский перинатальный центр. Сюда привозят самых тяжелых беременных со всей области, в том числе с коронавирусом.

Ребенок уже без кислородной зависимости. Дышит самостоятельно, на аппарате никогда не был.

Ранее три беременные беженки обращались за помощью, две из них были госпитализированы, им провели все необходимые манипуляции и уже отпустили обратно в лагерь. А еще представители ВОЗ лично убедились в абсурдности фейка, который активно тиражируют оппозиционные Telegram-каналы, что в лагере беженцев вспышка коронавируса. Во-первых, беженцы на 95 % вакцинированы, во-вторых, COVID-19 на данный момент только у одного человека – он лечится в Гродненской университетской клинике. Инфекцию у него выявили сразу при поступлении в логистический центр.