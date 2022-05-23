Виктор Саевич: «Коллективный Запад объявил войну на уничтожение всему Евразийскому союзу»

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Идеал экономического союза, на руках лежащего, – это ЕС. Это отсутствие границ, это перемещение рабочей силы, это единая валюта, это инвестиции, это финансовые центры, которые друг с другом взаимодействуют. ЕврАзЭС может стремиться к этому? Либо мы должны учитывать какие-то там проблемы, которые существуют?

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Я бы даже глубже поставил вопрос. Дело в том, что коллективный Запад объявил войну на уничтожение всему Евразийскому союзу, поэтому у нас нет другого пути. Коллективный Запад как никогда сплочен. Никогда такого единения не было. Кирилл Казаков:

Что-то Венгрия там немножко подтормаживает. Виктор Саевич:

Венгрия хочет какие-то нефтяные бонусы иметь. Кирилл Казаков:

Но подтормаживает. Виктор Саевич:

Но в целом США, Канада, Европа, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань – это мощь, сателлиты и достаточно жесткое управление. Поэтому когда какие-то люди говорят, что мы не можем так сплотиться, то Президент четко сказал на заседании ОДКБ 16 мая: или мы сплотимся и возьмем все самое лучшее западное, или нас сомнут, уничтожат. Кирилл Казаков:

«Если бы мы одновременно выступили против санкций, то, возможно, они не были бы такими адскими», – это цитата Президента. Виктор Саевич:

ЕврАзЭС, к сожалению, кроме Беларуси и России, здесь интеграция на высочайшем уровне. Если другие республики не потянутся, то будет очень тяжело. Алена Сырова, СТВ:

А как их потянуть? Кирилл Казаков:

Как втянуть в эту орбиту ту же самую Армению, тот же Кыргызстан, у которых экономический потенциал намного ниже?