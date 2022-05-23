Виктор Саевич: «Коллективный Запад объявил войну на уничтожение всему Евразийскому союзу»
Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Идеал экономического союза, на руках лежащего, – это ЕС. Это отсутствие границ, это перемещение рабочей силы, это единая валюта, это инвестиции, это финансовые центры, которые друг с другом взаимодействуют. ЕврАзЭС может стремиться к этому? Либо мы должны учитывать какие-то там проблемы, которые существуют?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Я бы даже глубже поставил вопрос. Дело в том, что коллективный Запад объявил войну на уничтожение всему Евразийскому союзу, поэтому у нас нет другого пути. Коллективный Запад как никогда сплочен. Никогда такого единения не было.
Кирилл Казаков:
Что-то Венгрия там немножко подтормаживает.
Виктор Саевич:
Венгрия хочет какие-то нефтяные бонусы иметь.
Кирилл Казаков:
Но подтормаживает.
Виктор Саевич:
Но в целом США, Канада, Европа, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань – это мощь, сателлиты и достаточно жесткое управление. Поэтому когда какие-то люди говорят, что мы не можем так сплотиться, то Президент четко сказал на заседании ОДКБ 16 мая: или мы сплотимся и возьмем все самое лучшее западное, или нас сомнут, уничтожат.
Кирилл Казаков:
«Если бы мы одновременно выступили против санкций, то, возможно, они не были бы такими адскими», – это цитата Президента.
Виктор Саевич:
ЕврАзЭС, к сожалению, кроме Беларуси и России, здесь интеграция на высочайшем уровне. Если другие республики не потянутся, то будет очень тяжело.
Алена Сырова, СТВ:
А как их потянуть?
Кирилл Казаков:
Как втянуть в эту орбиту ту же самую Армению, тот же Кыргызстан, у которых экономический потенциал намного ниже?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Они до последнего надеются, что их эта проблема не затронет, но они глубоко заблуждаются, когда начнутся санкции, переключатся на эти страны.
Виктор Саевич:
2022 год показал, что Казахстан был в январе на грани краха, но ОДКБ, ЕврАзЭС спасли его. И надо четко, внятно президенту Казахстана сказать: тебя спасли, если бы не ОДКБ, то ты сейчас сидел бы в подвале.
Кирилл Казаков:
Мы с этого начали программу. Кто владеет нефтехимией Казахстана? Великобритания.
Виктор Саевич:
И сказать: хватит быть уже сателлитом экономики западных стран, потому что вплоть до твоего физического существования, уважаемый товарищ президент, зависит от сплоченности. Мы знаем, что Армения на грани, когда только благодаря гибкой политике России и ОДКБ в целом удалось спасти Армению от Азербайджана. Киргизия постоянно воюет с Таджикистаном, плюс талибы на хвосте висят. У них проблемы, и надо четко и внятно говорить: если они действительно думают отсидеться, если думают, что пускай у России и Беларуси будет проблема, а мы тихонечко между струйками, то так не получится».
Алена Сырова:
Как вы считаете, эти аргументы будут услышаны?
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Мы ответ на эту проблематику сказали в начале передачи, есть национальные элиты, у которых, к сожалению, очень большие вложения на Западе. И они боятся потерять – как их российские «коллеги».
Алена Сырова:
В наших интересах, чтобы ЕАЭС был сильным.
Георгий Гриц:
К сожалению, это лечится через боль. Когда наступит час X, а что пронесло, решили – это то, в какую яму мы опустились. Сейчас из этой ямы выбираются.
Виктор Саевич:
Отсутствие монолитности смерти подобно. Поэтому надо четко и внятно сказать.
Георгий Гриц:
Я уверен, что все сказали: и Александр Григорьевич, и Владимир Владимирович.
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