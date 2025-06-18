Варшава строит рубеж безопасности на границе с Россией и Беларусью

Мнимая восточная угроза продолжает бродить по польским землям и все больше поражает умы местных властей. В рамках нового проекта «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мнимая восточная угроза продолжает бродить по польским землям и все больше поражает умы местных властей. В рамках нового проекта «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Варшава строит рубеж безопасности, включающий минные поля, бункеры и заграждения. Барьер протяженностью 20 километров возводят круглосуточно, без выходных. Он проходит вдоль польской границы с российским анклавом Калининградом и выходит к Балтийскому морю. Строительные работы начались в ноябре 2024 года. Проект получил миллиардное финансирование, включая средства Европейского союза.