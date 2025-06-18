Варшава строит рубеж безопасности на границе с Россией и Беларусью

В Генпрокуратуре прошло заседание комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом белорусов

На этот раз после завершения необходимых проверочных мероприятий на рассмотрение были вынесены 8 обращений. В них граждане заявляют о желании вернуться в Беларусь, вести правопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.