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Варшава строит рубеж безопасности на границе с Россией и Беларусью

18 июня 2025 07:57
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Мнимая восточная угроза продолжает бродить по польским землям и все больше поражает умы местных властей. В рамках нового проекта «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава строит рубеж безопасности на границе с Россией и Беларусью-2

Варшава строит рубеж безопасности, включающий минные поля, бункеры и заграждения. Барьер протяженностью 20 километров возводят круглосуточно, без выходных. Он проходит вдоль польской границы с российским анклавом Калининградом и выходит к Балтийскому морю. Строительные работы начались в ноябре 2024 года. Проект получил миллиардное финансирование, включая средства Европейского союза.

# Международная политика # Польша # Беларусь-Польша

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