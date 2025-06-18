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Некоторые страны ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля – Politico

18 июня 2025 08:45
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Некоторые страны ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля – Politico-0

Главы МИД ряда стран Евросоюза выступили с критикой в отношении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен из-за ее телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и из-за поддержки действий Тель-Авива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Источники издания отмечают существование «большой разницы» между самообороной и «упреждающими военными действиями». По словам другого дипломата, глава ЕК пошла в «одиночный забег», подразумевая, что поддержка Израиля не обсуждалась с представителями стран ЕС. Подчеркивается в статье также наличие раскола в союзе – солидарность Тель-Авиву выражают порядка 10-15 стран-участниц.

Со стороны главы дипслужбы Европейского союза Каи Каллас также не последовало поддержки высказываний фон дер Ляйен о наличии права на самооборону.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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