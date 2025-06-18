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Европа намерена отправить силы НАТО в Украину без участия США – Guardian

18 июня 2025 09:42
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Европа намерена отправить силы НАТО в Украину без участия США – Guardian-0

Страны-участницы ЕС могут направить ВС НАТО на территорию Украины без США, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Лидерам ЕС, как указано в материале, пришло время осознать, что «их дни сочтены», ведь Вашингтон обращает внимание собственной армии в сторону противостояния Китаю. А странам Евросоюза необходимо начать контролировать Альянс «ради собственных интересов».

ЕС сможет прийти в готовность к моменту, когда он будет действовать без участия Вашингтона, к примеру, если прекратится огонь в Украине и будут направлены туда западные силы или, чтобы перекрыть воздушное пространство и морские пути страны.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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