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Петербургский экономический форум открывается в северной столице России

18 июня 2025 07:56
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Петербургский международный экономический форум начинает свою работу в северной российской столице. В рамках масштабного мероприятия представят работу по экономической интеграции Беларуси и России, а также информацию о реализованных союзных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петербургский экономический форум открывается в северной столице России-2

В 2025 году центральная тема форума – поиск общих ориентиров формирования устойчивого развития в условиях глобальной турбулентности. Запланированы встречи представителей стран БРИКС и ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. Участие подтвердили около 20 тысяч делегатов из 140 стран. Сотрудничеству Беларуси и России посвящена специальная сессия «Союзное государство: на рубеже эпох». Анонсировано широкое участие белорусских экспертов. Авторитетная международная площадка для диалога представителей бизнеса, государственных структур, научного сообщества продолжит работу в Петербурге до 21 июня.

# форум # Россия

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