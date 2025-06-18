Петербургский экономический форум открывается в северной столице России

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу в северной российской столице. В рамках масштабного мероприятия представят работу по экономической интеграции Беларуси и России, а также информацию о реализованных союзных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году центральная тема форума – поиск общих ориентиров формирования устойчивого развития в условиях глобальной турбулентности. Запланированы встречи представителей стран БРИКС и ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. Участие подтвердили около 20 тысяч делегатов из 140 стран. Сотрудничеству Беларуси и России посвящена специальная сессия «Союзное государство: на рубеже эпох». Анонсировано широкое участие белорусских экспертов. Авторитетная международная площадка для диалога представителей бизнеса, государственных структур, научного сообщества продолжит работу в Петербурге до 21 июня.