Виктор Саевич: благодаря приходу к власти Лукашенко в Беларуси тихо и мирно уже много лет. В Украине такого яркого лидера нет

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета, и Виктор Саевич, магистр политических наук. Юлия Бешанова, СТВ:

Все мы сейчас наблюдаем за фактически глобальным противостоянием Востока и Запада. Что будет дальше, какое место в этом новом миропорядке, в новом мироустройстве отведено Беларуси? Давайте начнем с того, что противостояние Украины и России сейчас привело к глобальному переделу всего региона. Если говорить о том, кто является главным выгодополучателем от этой линии соприкосновения, от конфликта, который сейчас разгорается на наших глазах, кому это выгодно? Вы говорите, что и одна, и вторая стороны – это жертвы прежде всего. А кто не жертва? Россия устраняет очень большую угрозу от своих границ

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Я не согласен с утверждением, что здесь выгодополучатель кто-то другой – и России, и Украине эта ситуация невыгодна. Почему? Потому что на самом деле для России ликвидация киевского фашистского режима – это очень полезное дело. Россия таким образом очень большую угрозу устраняет от своих границ. Переформатирование нынешней Украины – это большое благо для России и всего Востока. Для Украины, народ которой уже 30 лет страдает от национализма, особенно последние восемь лет, когда там установился откровенно фашистский режим, это тоже большие потери и разрушения, это негативный момент. Но освобождение Украины от нынешнего киевского националистического режима – это тоже большое благо, потому что ему на смену придут нормальные, вменяемые политики, которые развернут Украину в сторону Союзного государства России и Беларуси. Я надеюсь, что Украина вступит в Союзное государство, в ОДКБ, в Евразийский союз, что значительно укрепит все наше постсоветское пространство. «Мы испытаем инфляционный шок». Какие последствия санкций для белорусов и изменится ли мировая экономика, читайте здесь. Юлия Бешанова:

Если отвлечься от глобальной экономической и геополитической истории, прежде всего в этот конфликт замешаны простые люди – россияне, украинцы. И мы, белорусы, не остались в стороне, потому что у каждого из нас есть родственники, знакомые, за которых все переживают. Не кажется ли вам, что вся эта ситуация прежде всего положила общественный разлад в славянском обществе? Что с этим делать дальше? Благодаря приходу к власти Лукашенко в Беларуси тихо и мирно уже много лет

Виктор Саевич:

Я не считаю, что есть разлад в славянском обществе. Наоборот, славянское общество стремительно раскалывалось в последние десятилетия, с момента развала Варшавского договора, стран Варшавского договора в 1989-1990 годах, потом в 1991 году произошел развал Советского Союза – вот это был раскол, это был разлад. Когда действительно самостийные деятели в разных регионах поднимали вал национализма. Была даже попытка в Республике Беларусь в начале 1990-х тоже разыграть националистические карты, но, к счастью, приход к власти Президента Александра Григорьевича Лукашенко сразу положил этому конец, поэтому в Беларуси тихо и мирно уже много лет. В Украине таких сил и такого яркого лидера, как Лукашенко, не нашлось. Там к власти приходили все более и более националистические президенты. Мы помним Кравчука, Ющенко, не говоря уже о Порошенко и Зеленском – это уже верх национализма и фашизма. Поэтому, наоборот, события в Украине в данный момент значительно сблизят народы. Наконец-то славянский мир успокоится, консолидируется вокруг и в Союзном государстве, Евразийском союзе, что поможет значительно, по сравнению с этой глобальной войной Восток – Запад, усилить наши позиции и перейти в дальнейшее во многом наступление в информационных участках, экономических и так далее. Надеюсь, что это наступление уже будет мирным путем. Юлия Бешанова:

Если говорить о том, что сейчас происходит в экономическом и политическом планах, западные политики принимают решение о санкциях, о каком-то давлении, прежде всего исходя из геополитики и не ставя сейчас во главу угла интересы бизнеса. Потому что бизнес, то же отключение от SWIFT, серьезно страдает. Мы так много говорили об олигархическом обществе Европы. Неужели у олигархов нет той самой силы, чтобы надавить и выровнять эту ситуацию? Последние события в Украине – очередной удар по Западу

Виктор Саевич:

На самом деле западный мир очень олигархичен. Группа вот этих реальных олигархов, которые у власти, которые обладают гигантскими богатствами и контролируют западный мир, пытаются контролировать всю планету, вот эти мелкие интересы достаточно крупных бизнесменов – они спасают Запад как монопольную структуру, которая господствует 500 лет на планете. И интересы каких-то даже достаточно крупных бизнесменов абсолютно их не волнуют. Они спасают систему. Запад проигрывает Востоку, и мы это видим. И вот это событие последнее в Украине – очередной удар по Западу. Там у власти могущественные люди, которые думают глобально, а не как думает хозяин какой-нибудь даже достаточно серьезной корпорации, которая не может подняться в своем уровне мышления до глобальных вопросов. Мы должны создавать экономику, соответствующую гибридной войне, мы начнем еще быстрее развиваться Виктор Саевич:

Страшного в этом абсолютно ничего нет. Наоборот, иллюзии последние, которые еще у некоторых граждан были в отношении Запада, что с ним можно как-то дружить, контактировать, окончательно развеялись. Запад неприкрыто показал свой звериный оскал сейчас. Республика Беларусь активнейшим образом с обновленной Украиной, Россией, Китаем, гигантским количеством стран на планете. Мы должны помнить: в мире живет 8 миллиардов человек, из них на Западе – около 1 миллиарда. 7 миллиардов с нами. Мы спокойно, пускай не очень быстро, заместим так называемые потери и еще много чего приобретем. Действительно, пора встряхнуться, пора создавать такую экономику мощную, которая в условиях гибридной войны, а не надо забывать, что война никуда не денется ни до, ни после событий в Украине, ни сейчас – никуда эта гибридная война не денется. Об этом Президент говорил неоднократно. И мы должны создавать экономику, соответствующую этой гибридной войне. У нас некоторые были очень долго расслаблены – давайте в рыночные моменты, вписываться в какие-то цепочки, не понимая, что нас хотят уничтожить. Мы это видели и в 2020 году, и во многие другие годы. Поэтому, наоборот, когда мы сейчас встряхнемся, когда мы создадим экономику эпохи гибридной войны, четко отлаженную, дисциплинированную, с четким управлением, мы не только преодолеем эти недочеты, но мы начнем еще более быстро развиваться.

Юлия Бешанова:

Как много времени нужно на то, чтобы создать ту самую экономику? «Эпоха неоколониального господства Запада на наших глазах рушится» Виктор Саевич:

Я хочу сказать так: давайте вспомним более тяжелые годы, годы Великой Отечественной войны. В 1941 году летом началась война, страна начала переходить на мощные военные рельсы, и уже к 1943 году это была абсолютно отмобилизованная мощная экономика, которая огромные производства направляла на фронт, в тыл, и страна вышла из войны еще намного более мощной, чем была до войны. В 1945 году Советский Союз контролировал половину планеты – за четыре года войны. Я думаю, год, полтора, два, и мы можем нашу экономику превратить в могучую, сильную отмобилизованную экономику с помощью России, КНР и многих других стран. Эпоха неоколониального господства Запада на наших глазах рушится, и рушится очень быстро – быстрее, чем думали даже самые крупные оптимисты. Поэтому мы должны спокойно смотреть на этот крах Запада, не бояться его, а наоборот, развивать нашу экономику и усиливать нашу интеграцию. Не надо преувеличивать, что мир кардинально меняется. Газ идет до сих пор через Украину, российский газ поступает в Европу

Виктор Саевич:

Газ идет до сих пор через Украину, российский газ поступает в Европу. Никто газовую трубу не трогает, так что преувеличивать эту спецоперацию в экономическом плане в Украине ни в коем случае не стоит. Несмотря на то, что эти сверхглобальные олигархи пытаются разгромить страны Востока, средний и крупный бизнес все равно пытается из своих корыстных интересов сотрудничать и будет сотрудничать. Если кратко подвести все эти итоги, моменты, не надо преувеличивать, что мир кардинально меняется. Идет уже много лет борьба Востока с Западом, Западу последние 30 лет удавалось наступать, где-то прижимать Восток. Восток поднакопил силы: Китай – самая могучая экономическая держава в мире. Россия – самая могучая в мире военная держава. Республика Беларусь – это центр, можно сказать, идеологической мысли (в последнее время стали на это обращать внимание во всем мире). И другие страны подтягиваются. Поэтому теперь Восток начинает переходить в контрнаступление. И тут хочется вспомнить слова великого Мао Цзэдуна, что ветер с Востока побеждает ветер с Запада. Виктор Саевич:

Я хочу не совсем согласиться, что войны останавливают и отбрасывают назад. Во многом да, когда конкретные разрушения, в чем-то и отбрасывает назад, в чем-то и останавливает, а в чем-то войны дают колоссальный рывок развитию человечества. Юлия Бешанова:

Давайте не будем такой путь использовать для развития белорусской экономики. О роли Запада в разжигании конфликтов