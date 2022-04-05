Виктор Саевич: благодаря приходу к власти Лукашенко в Беларуси тихо и мирно уже много лет. В Украине такого яркого лидера нет
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета, и Виктор Саевич, магистр политических наук.
Юлия Бешанова, СТВ:
Все мы сейчас наблюдаем за фактически глобальным противостоянием Востока и Запада. Что будет дальше, какое место в этом новом миропорядке, в новом мироустройстве отведено Беларуси? Давайте начнем с того, что противостояние Украины и России сейчас привело к глобальному переделу всего региона. Если говорить о том, кто является главным выгодополучателем от этой линии соприкосновения, от конфликта, который сейчас разгорается на наших глазах, кому это выгодно? Вы говорите, что и одна, и вторая стороны – это жертвы прежде всего. А кто не жертва?
Россия устраняет очень большую угрозу от своих границ
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Я не согласен с утверждением, что здесь выгодополучатель кто-то другой – и России, и Украине эта ситуация невыгодна. Почему? Потому что на самом деле для России ликвидация киевского фашистского режима – это очень полезное дело. Россия таким образом очень большую угрозу устраняет от своих границ. Переформатирование нынешней Украины – это большое благо для России и всего Востока. Для Украины, народ которой уже 30 лет страдает от национализма, особенно последние восемь лет, когда там установился откровенно фашистский режим, это тоже большие потери и разрушения, это негативный момент. Но освобождение Украины от нынешнего киевского националистического режима – это тоже большое благо, потому что ему на смену придут нормальные, вменяемые политики, которые развернут Украину в сторону Союзного государства России и Беларуси. Я надеюсь, что Украина вступит в Союзное государство, в ОДКБ, в Евразийский союз, что значительно укрепит все наше постсоветское пространство.
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Юлия Бешанова:
Если отвлечься от глобальной экономической и геополитической истории, прежде всего в этот конфликт замешаны простые люди – россияне, украинцы. И мы, белорусы, не остались в стороне, потому что у каждого из нас есть родственники, знакомые, за которых все переживают. Не кажется ли вам, что вся эта ситуация прежде всего положила общественный разлад в славянском обществе? Что с этим делать дальше?
Благодаря приходу к власти Лукашенко в Беларуси тихо и мирно уже много лет
Виктор Саевич:
Я не считаю, что есть разлад в славянском обществе. Наоборот, славянское общество стремительно раскалывалось в последние десятилетия, с момента развала Варшавского договора, стран Варшавского договора в 1989-1990 годах, потом в 1991 году произошел развал Советского Союза – вот это был раскол, это был разлад. Когда действительно самостийные деятели в разных регионах поднимали вал национализма. Была даже попытка в Республике Беларусь в начале 1990-х тоже разыграть националистические карты, но, к счастью, приход к власти Президента Александра Григорьевича Лукашенко сразу положил этому конец, поэтому в Беларуси тихо и мирно уже много лет.
В Украине таких сил и такого яркого лидера, как Лукашенко, не нашлось. Там к власти приходили все более и более националистические президенты. Мы помним Кравчука, Ющенко, не говоря уже о Порошенко и Зеленском – это уже верх национализма и фашизма. Поэтому, наоборот, события в Украине в данный момент значительно сблизят народы. Наконец-то славянский мир успокоится, консолидируется вокруг и в Союзном государстве, Евразийском союзе, что поможет значительно, по сравнению с этой глобальной войной Восток – Запад, усилить наши позиции и перейти в дальнейшее во многом наступление в информационных участках, экономических и так далее. Надеюсь, что это наступление уже будет мирным путем.
Юлия Бешанова:
Если говорить о том, что сейчас происходит в экономическом и политическом планах, западные политики принимают решение о санкциях, о каком-то давлении, прежде всего исходя из геополитики и не ставя сейчас во главу угла интересы бизнеса. Потому что бизнес, то же отключение от SWIFT, серьезно страдает. Мы так много говорили об олигархическом обществе Европы. Неужели у олигархов нет той самой силы, чтобы надавить и выровнять эту ситуацию?
Последние события в Украине – очередной удар по Западу
Виктор Саевич:
На самом деле западный мир очень олигархичен. Группа вот этих реальных олигархов, которые у власти, которые обладают гигантскими богатствами и контролируют западный мир, пытаются контролировать всю планету, вот эти мелкие интересы достаточно крупных бизнесменов – они спасают Запад как монопольную структуру, которая господствует 500 лет на планете. И интересы каких-то даже достаточно крупных бизнесменов абсолютно их не волнуют. Они спасают систему. Запад проигрывает Востоку, и мы это видим. И вот это событие последнее в Украине – очередной удар по Западу. Там у власти могущественные люди, которые думают глобально, а не как думает хозяин какой-нибудь даже достаточно серьезной корпорации, которая не может подняться в своем уровне мышления до глобальных вопросов.
Мы должны создавать экономику, соответствующую гибридной войне, мы начнем еще быстрее развиваться
Виктор Саевич:
Страшного в этом абсолютно ничего нет. Наоборот, иллюзии последние, которые еще у некоторых граждан были в отношении Запада, что с ним можно как-то дружить, контактировать, окончательно развеялись. Запад неприкрыто показал свой звериный оскал сейчас. Республика Беларусь активнейшим образом с обновленной Украиной, Россией, Китаем, гигантским количеством стран на планете. Мы должны помнить: в мире живет 8 миллиардов человек, из них на Западе – около 1 миллиарда. 7 миллиардов с нами. Мы спокойно, пускай не очень быстро, заместим так называемые потери и еще много чего приобретем. Действительно, пора встряхнуться, пора создавать такую экономику мощную, которая в условиях гибридной войны, а не надо забывать, что война никуда не денется ни до, ни после событий в Украине, ни сейчас – никуда эта гибридная война не денется. Об этом Президент говорил неоднократно. И мы должны создавать экономику, соответствующую этой гибридной войне. У нас некоторые были очень долго расслаблены – давайте в рыночные моменты, вписываться в какие-то цепочки, не понимая, что нас хотят уничтожить. Мы это видели и в 2020 году, и во многие другие годы. Поэтому, наоборот, когда мы сейчас встряхнемся, когда мы создадим экономику эпохи гибридной войны, четко отлаженную, дисциплинированную, с четким управлением, мы не только преодолеем эти недочеты, но мы начнем еще более быстро развиваться.
Юлия Бешанова:
Как много времени нужно на то, чтобы создать ту самую экономику?
«Эпоха неоколониального господства Запада на наших глазах рушится»
Виктор Саевич:
Я хочу сказать так: давайте вспомним более тяжелые годы, годы Великой Отечественной войны. В 1941 году летом началась война, страна начала переходить на мощные военные рельсы, и уже к 1943 году это была абсолютно отмобилизованная мощная экономика, которая огромные производства направляла на фронт, в тыл, и страна вышла из войны еще намного более мощной, чем была до войны. В 1945 году Советский Союз контролировал половину планеты – за четыре года войны. Я думаю, год, полтора, два, и мы можем нашу экономику превратить в могучую, сильную отмобилизованную экономику с помощью России, КНР и многих других стран. Эпоха неоколониального господства Запада на наших глазах рушится, и рушится очень быстро – быстрее, чем думали даже самые крупные оптимисты. Поэтому мы должны спокойно смотреть на этот крах Запада, не бояться его, а наоборот, развивать нашу экономику и усиливать нашу интеграцию.
Не надо преувеличивать, что мир кардинально меняется. Газ идет до сих пор через Украину, российский газ поступает в Европу
Виктор Саевич:
Газ идет до сих пор через Украину, российский газ поступает в Европу. Никто газовую трубу не трогает, так что преувеличивать эту спецоперацию в экономическом плане в Украине ни в коем случае не стоит. Несмотря на то, что эти сверхглобальные олигархи пытаются разгромить страны Востока, средний и крупный бизнес все равно пытается из своих корыстных интересов сотрудничать и будет сотрудничать. Если кратко подвести все эти итоги, моменты, не надо преувеличивать, что мир кардинально меняется. Идет уже много лет борьба Востока с Западом, Западу последние 30 лет удавалось наступать, где-то прижимать Восток. Восток поднакопил силы: Китай – самая могучая экономическая держава в мире. Россия – самая могучая в мире военная держава. Республика Беларусь – это центр, можно сказать, идеологической мысли (в последнее время стали на это обращать внимание во всем мире). И другие страны подтягиваются. Поэтому теперь Восток начинает переходить в контрнаступление. И тут хочется вспомнить слова великого Мао Цзэдуна, что ветер с Востока побеждает ветер с Запада.
Виктор Саевич:
Я хочу не совсем согласиться, что войны останавливают и отбрасывают назад. Во многом да, когда конкретные разрушения, в чем-то и отбрасывает назад, в чем-то и останавливает, а в чем-то войны дают колоссальный рывок развитию человечества.
Юлия Бешанова:
Давайте не будем такой путь использовать для развития белорусской экономики.
О роли Запада в разжигании конфликтов
Виктор Саевич:
Путь такой нежелательно использовать, но давайте сейчас объективно. Первая мировая война в 1914 году начиналась, а к 1918 году были уже мощнейшие достижения в управленческих сферах, изменение политической карты, гигантское развитие военной промышленности, которая потом в гражданскую перешла. Вторая мировая война начиналась в 1939 году с устаревших систем вооружения, а в 1945 году уже атомная бомба, которая привела к атомной энергетике и так далее.
Да, сейчас я считаю, что в XXI веке таким образом развиваться опасно (ядерное оружие), да и вообще, человечество должно отходить и бороться в других сферах. К сожалению, это не Россия придумала, не другие восточные страны. Мы видим, последние даже десятилетия, конец 2020 – начало 2021 года: все военные конфликты разжигал Запад. Это и уничтожение Югославии (1999 год), это Ирак (2003 год), это Ливия (2011 год, бомбежка, уничтожение цветущей страны), Сирию пытались уничтожить, но Российская Федерация не позволила это сделать. Но сколько ущерба они нанесли Сирии. И во многих других регионах... 20 лет уничтожали афганский народ, что даже люди там уже возмутились, с одними автоматами прогнали эту армаду, и мы видели, с каким позором Америка убегала из Афганистана. Так что все эти кровавые преступления, которые творятся на планете, в том числе и вскармливание фашистского режима в Украине, вся эта вина лежит на коллективном Западе.