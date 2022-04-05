«Мы испытаем инфляционный шок». Какие последствия санкций для белорусов и изменится ли мировая экономика?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета, и Виктор Саевич, магистр политических наук. Юлия Бешанова, СТВ:

Все мы сейчас наблюдаем за фактически глобальным противостоянием Востока и Запада. Что будет дальше, какое место в этом новом миропорядке, в новом мироустройстве отведено Беларуси? Давайте начнем с того, что противостояние Украины и России сейчас привело к глобальному переделу всего региона. Какие последствия экономические прежде всего ощутим мы на себе? Мы столкнулись с большим конфликтом в Европе, который может привести к переделу миропорядка

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Да, мы сегодня столкнулись, наверное, с самым большим конфликтом в Европе. Такого не было давно. Последний был – 1990-е годы, Югославия. И этот конфликт приведет к переделу миропорядка, скорее всего. Что касается России и Украины, то ни Россия, ни Украина не являются бенефициарами в этом конфликте. И Россия, и Украина – это жертвы противостояния, и все, что случится в России и Украине, соответственно, это только негативные последствия, которые будут их преследовать. Юлия Бешанова:

Прежде всего весь мир отреагировал на конфликт экономическими санкциями. Понятно, что в первую очередь под них попадет и попала уже Россия. Но Беларусь как стратегический партнер наверняка не останется в стороне, и нам тоже достанется. Какие самые главные и тяжелые последствия, к которым готова или не готова Россия сейчас, именно экономические? Россия уже давно готовилась к санкциям, поэтому создавала дополнительные резервы Юлия Абухович:

Российская Федерация готова к этим последствиям. С другой стороны, сегодня произошли такие события, которые мы даже не могли представить, что они возможны. Тем не менее Российская Федерация уже давно готовилась к этим санкциям, поэтому создавала дополнительные резервы, тот же ее резервный фонд, за счет которого они сейчас и будут пытаться развиваться. Отключение от системы SWIFT – это самая глобальная санкция, это финансовые санкции. Виктор Саевич: благодаря приходу к власти Лукашенко в Беларуси тихо и мирно уже много лет. В Украине такого яркого лидера нет. Подробнее здесь.

Юлия Бешанова:

Чем это грозит? Давайте мы более подробно объясним. Все мы прочитали на всех ресурсах, что Россию грозятся отключить от SWIFT. Какие последствия для обычных жителей? Какие экономические последствия санкций и отключения от SWIFT могут быть для белорусов? Юлия Абухович:

Отключение от SWIFT – это потеря корреспондентских отношений между банками, то есть это потери переводов межгосударственных в долларах, это невозможность платить по долларовым контрактам. Это разрыв всех привычных связей. Вот это отключение от SWIFT. Это самая страшная финансовая санкция, о которой говорили, но никто не думал, что она будет реально реализована. Тем не менее Российская Федерация готовилась к этому, у них есть собственная, уже апробированная система финансовых переводов. Она еще занимает небольшую долю, но они уже были готовы к тому, что такая ситуация случится. Каким образом это отразится на Республике Беларусь? Сразу скажем, что мы под финансовыми санкциями живем уже давно и эти финансовые санкции для нас были гораздо хуже. Это затруднение получения займов, это недопуск к глобальным финансовым рынкам и так далее. То есть мы живем под этими санкциями и знаем, что это такое. Собственно говоря, кто-кто, а Республика Беларусь к этому более готова. Юлия Бешанова:

То есть мы знаем, как с этими санкциями?

Юлия Абухович:

С санкциями бороться бесполезно, то есть надо приспосабливаться, жить под санкциями. Другого выхода у нас нет. Для нас это не кошмар, не ужас, мы не боимся этого, мы готовы этому противостоять с этой точки зрения. Юлия Бешанова:

То есть сильного снижения уровня жизни можно не бояться? Юлия Абухович:

Опять-таки, мы будем смотреть, как будет развивается ситуация. Дело в том, что наша валюта привязана к корзине валют, в которой 50 % занимает российский рубль. И все, что происходит с нашим рублем, хотя не могу сказать, что наш рубль очень слабый. Посмотрите последние тенденции к изменению курса белорусского рубля. Он менялся из-за того, что менялся курс в России. 50 % валютной корзины – это российский рубль. Поэтому мы очень подвязаны под российский рубль, и все изменения российского рубля будут в той или иной степени отражаться на нас. Надеюсь, что не такие сильные изменения, как в Российской Федерации. Юлия Бешанова:

Может, тогда России уйти от доллара к юаню или какой-то другой корзине валют? Юлия Абухович:

Уже поступают предложения. В частности, Китайская Народная Республика говорит о том, что ими уже разработан и функционирует давно фонд, так называемый CIPS (китайская межбанковская платежная система). Она еще очень молодая и незрелая, они еще не закончили ее полноценное формирование. Тем не менее альтернативы есть.

Юлия Бешанова:

Вообще, насколько наша экономика завязана с экономикой Евросоюза? Или сейчас мы уже ушли полностью? «Европейские рынки для нас потеряны, и мы это прекрасно понимаем» Юлия Абухович:

Доля Евросоюза, конечно, снизилась, сейчас она составляет где-то 18 %. Тем не менее это очень важный стратегический партнер, причем важный в направлениях инвестиционных программ, поставки оборудования, высоких технологий, которые не производятся на территории Республики Беларусь. С этой стороны очень важен. До недавнего времени весь в совокупности Европейский союз занимал второе место, был наш второй торгово-экономический партнер по объемам после Российской Федерации. Сейчас это 18,8 %. Очень выросла сегодня доля азиатских стран, в том числе Китая – наш важный стратегический партнер. Тем не менее уход, потеря такого партнера, как Европейский союз, – это значительные затраты нашей экономики, возможно, недополучение каких-то стратегически важных для нас элементов. То есть для нас это сложно. Юлия Бешанова:

То есть придется искать новые пути выхода? Юлия Абухович:

Естественно. Европейские рынки для нас потеряны, и мы это прекрасно понимаем. Процесс перехода, поворота в другую сторону уже осуществляется. Но, опять-таки, надо говорить о том, что поворот в сторону Азии, Китая – это замечательно, мы сможем каким-то образом минимизировать потери, но мы не ликвидируем их полностью. Поэтому когда мы говорим про поворот к другим партнерам, мы должны думать глобально. Это Азия, Африка, то есть все те, кто готов с нами сотрудничать и помогать нам.

Юлия Бешанова:

Есть ли пространство для маневра, готовы мы к этому повороту сейчас? «Мы постепенно начали поворачиваться в сторону Азии» Юлия Абухович:

Вопрос о диверсификации наших рынков ставился уже очень давно. Мы медленно, но разворачиваемся. Это говорит о том, что доля Европейского союза снизилась, потому что мы постепенно начали поворачиваться в сторону Азии. Да, все происходит очень быстро, а сам поворот, смена логистических цепочек – это удорожание, удорожание всего. Потери, которые мы понесем, мы к ним готовимся, но делается это небыстро. Налаженные много лет связи менять крайне сложно. Юлия Бешанова:

Поговорим о России. Какова вообще доля российской экономики в экономике Евросоюза? Потому что не так давно немецкий политик, лидер партии «Альтернатива для Германии» заявил: «Вводимые в отношении России санкции в большей мере навредят не России, а Евросоюзу». Это действительно так? К чему приведет разрыв привычных глобальных экономических связей? Юлия Абухович:

Если говорить о цифрах, то доля Российской Федерации в мировой экономике – 3 %, а Украины – и того меньше. Но мы говорим о мировой экономике, мы говорим о цепочках взаимосвязей, мы говорим о глобализации, кооперации, международном разделении труда, то есть все страны давно завязаны в этих цепочках. Юлия Бешанова:

То есть мы долго строили эту общую экономическую систему?

Юлия Абухович:

Да, мы строили мировую экономику, где все занимаются тем, что у них лучше получается. И сегодня разрушение этих связей приведет к тому, что, несмотря на эти небольшие цифры, Россия и Украина являются достаточно серьезными поставщиками сырья. Эта ситуация приводит к тому, что перераспределят поставщиков, займут их место, возможно, новые, но цены поменяются, ресурсы вырастут, подорожают. А что такое подорожание ресурсов? Подорожание ресурсов – это дорогой конечный продукт, это рост цен на все сопутствующие товары. Это то, о чем говорят сейчас российские экономисты: мы испытаем инфляционный шок, и никуда от этого, к сожалению, не деться. Юлия Бешанова:

Китай, несмотря на все усилия США, признает за Россией право на эту спецоперацию. Проект «Шелковый путь», о котором мы тоже очень много говорили, не может ли он тоже стать мишенью для США? Ведь это глобальная система. Юлия Абухович:

Тут можно говорить даже с нескольких позиций. Дело в том, что этот отрезок «Шелкового пути», в который входит и Беларусь (до Европы), не нравится США. Но есть еще один отрезок пути, который соединяет Африку и Азию, и тут конкурентами будут не только Соединенные Штаты, но еще и Европа. Мы слышали, что в конце 2020 года Европа заявила о создании собственного пути, так называемого Global Gateway, и планируют привлечь 300 миллиардов евро на его строительство, инвестиции. Причем когда они говорят о строительстве этого пути, они, не называя стран, очень аккуратно говорят о том, что с Европой лучше сотрудничать, что привыкли к тому, что они всегда выполняют свои обязательства и не оставляют после себя долгов, то есть у Китая есть серьезные конкуренты. Юлия Бешанова:

Что касается «Северного потока», ведь тоже не раз угрожали закрыть полностью этот проект. Как это может отразиться и пойдут ли на этот шаг? Юлия Абухович:

Сейчас говорят о том, что все уже довели, осталось лишь ключ повернуть, и он будет работать. И в данном случае они приостанавливают эти действия. Юлия Бешанова:

А как это аукнется самой Европе? Газ как прокачивался, так и продолжает прокачиваться. Ничего не изменилось, Европа продолжает закупать

Юлия Абухович:

Все тот же перевод опять, поиск новых поставщиков. Пока Европа заявляет, что готова платить больше, тем не менее, по сообщениям «Газпрома», газ как прокачивался, так и продолжает прокачиваться. Ничего не изменилось, Европа продолжает закупать. Юлия Бешанова:

Бизнес бизнесом? Юлия Абухович:

Бизнес бизнесом. Юлия Бешанова:

Многие экономисты и эксперты говорят, что все-таки экономика кардинально поменяется. Экономика развивается. Она будет другой, но развивающейся Юлия Абухович:

Экономика все время в движении, она меняется все время, меняются центры сил, она все время развивается. Экономика – это не статика, это развитие. Кто-то становится сильнее, кто-то – слабее, появляются новые игроки. Таким образом, мы все время видим развитие: оно то позитивное, то негативное. Вмешиваются силы, которые заставляют ее замедляться, то есть мы живем с этим постоянно. Это динамика, динамический процесс. Просто когда возникают такие процессы, как война, военные действия, разрушительные действия, они тормозят развитие не только конкретной страны, где идут эти военные действия, а они тормозят развитие экономики в целом, они откатывают нас назад, и все, чего мы могли бы достичь в сотрудничестве, приходится останавливать, переформатировать. Это такие проблемы. Но экономика развивается, она никуда не денется. Она будет другой, но развивающейся.