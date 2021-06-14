Виктор Ермолович о действиях протестующих: достаточно правовых механизмов, чтобы дать оценку

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите как человек, за этот закон голосовавший, чтобы мы резюмировали эту историю, этот закон позволит нам в будущем, через пять лет (пускай это будет игра вдолгую) этого избежать?

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я глубоко убежден, что то, что сейчас мы делаем, мы делаем правильно. Я хочу объяснить одну вещь как профессиональный историк. Есть вещи, которые стоят над политическими, региональными, личными, групповыми амбициями. Это страна. И мы в данном случае, когда говорим о символах, должны четко понимать ту социальную, философскую повестку, которая стоит за одной символикой и за другой. В одном случае – белорусская политическая нация, единая в своем разнообразии, в другом – звериный этнический национализм, разворот в Западную Европу, разрыв нормальных экономических отношений. Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:

Почему государство не дает правовую оценку этим фактам? Игорь Марзалюк:

Государство уже дает правовую оценку.