Виктор Ермолович о действиях протестующих: достаточно правовых механизмов, чтобы дать оценку
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите как человек, за этот закон голосовавший, чтобы мы резюмировали эту историю, этот закон позволит нам в будущем, через пять лет (пускай это будет игра вдолгую) этого избежать?
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я глубоко убежден, что то, что сейчас мы делаем, мы делаем правильно. Я хочу объяснить одну вещь как профессиональный историк. Есть вещи, которые стоят над политическими, региональными, личными, групповыми амбициями. Это страна. И мы в данном случае, когда говорим о символах, должны четко понимать ту социальную, философскую повестку, которая стоит за одной символикой и за другой. В одном случае – белорусская политическая нация, единая в своем разнообразии, в другом – звериный этнический национализм, разворот в Западную Европу, разрыв нормальных экономических отношений.
Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:
Почему государство не дает правовую оценку этим фактам?
Игорь Марзалюк:
Государство уже дает правовую оценку.
Виктор Ермолович:
Дело в том, что даже до принятия этого закона достаточно правовых механизмов, чтобы дать правовую оценку. Проблема, наверное, не в законах, а в их исполнении.
Игорь Марзалюк:
Проблема в законах, в исполнении и проблема в остроте момента.
Виктор Ермолович:
Даже до принятия этого закона достаточно правовых механизмов, чтобы призвать всех к порядку, однако почему-то их не призывают.
Игорь Марзалюк:
Уже призвали.
Виктор Ермолович:
Мы знаем, что основное влияние было боевиков к нам из Украины. Но ведь еще четыре года назад была вскрыта сеть, которую создавала СБУ или военная разведка.