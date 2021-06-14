Прямой эфир

Виктор Ермолович о действиях протестующих: достаточно правовых механизмов, чтобы дать оценку

14 июня 2021 22:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите как человек, за этот закон голосовавший, чтобы мы резюмировали эту историю, этот закон позволит нам в будущем, через пять лет (пускай это будет игра вдолгую) этого избежать?

Виктор Ермолович о действиях протестующих: достаточно правовых механизмов, чтобы дать оценку-1

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я глубоко убежден, что то, что сейчас мы делаем, мы делаем правильно. Я хочу объяснить одну вещь как профессиональный историк. Есть вещи, которые стоят над политическими, региональными, личными, групповыми амбициями. Это страна. И мы в данном случае, когда говорим о символах, должны четко понимать ту социальную, философскую повестку, которая стоит за одной символикой и за другой. В одном случае – белорусская политическая нация, единая в своем разнообразии, в другом – звериный этнический национализм, разворот в Западную Европу, разрыв нормальных экономических отношений.

Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:
Почему государство не дает правовую оценку этим фактам?

Игорь Марзалюк:
Государство уже дает правовую оценку.

Виктор Ермолович о действиях протестующих: достаточно правовых механизмов, чтобы дать оценку-4

Виктор Ермолович:
Дело в том, что даже до принятия этого закона достаточно правовых механизмов, чтобы дать правовую оценку. Проблема, наверное, не в законах, а в их исполнении.

Игорь Марзалюк:
Проблема в законах, в исполнении и проблема в остроте момента.

Виктор Ермолович:
Даже до принятия этого закона достаточно правовых механизмов, чтобы призвать всех к порядку, однако почему-то их не призывают.

Игорь Марзалюк:
Уже призвали.

Виктор Ермолович:
Мы знаем, что основное влияние было боевиков к нам из Украины. Но ведь еще четыре года назад была вскрыта сеть, которую создавала СБУ или военная разведка.

Виктор Ермолович о действиях протестующих: достаточно правовых механизмов, чтобы дать оценку-7

Кирилл Казаков:
Я хотел всех поблагодарить и резюмировать одну историю. Наверное, такие законы, как законы о недопущении героизации нацизма – все-таки это склейка нации, склейка честной, верной, патриотической нации.

Читайте также:

«Это же тоже патриотизм, сводить ребенка на парад?» Мнение экспертов

Игорь Марзалюк: «19-20-летние парни выстояли в прошлом году и накостыляли тем, кто хотел уничтожить страну»

МВД: мы посчитали, сколько в местах лишения свободы людей, которые проповедуют нацистскую идеологию

# Закон # общество # Кирилл Казаков # Игорь Марзалюк # Виктор Ермолович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Марзалюк: знаю примеры, когда идёт детская служба и в это время молятся за кое-что совершенно другое
14 июня 2021 22:45

Игорь Марзалюк: знаю примеры, когда идёт детская служба и в это время молятся за кое-что совершенно другое

«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно
14 июня 2021 22:39

«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно

«Литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей». Госпогранкомитет прокомментировал фейки о границе
14 июня 2021 22:22

«Литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей». Госпогранкомитет прокомментировал фейки о границе