Дискуссии и круглые столы – в Минске стартовал международный форум молодых парламентариев

Реализация международных проектов и инициатив, обмен опытом и совместная работа молодежи Союзного государства. Международный форум молодых парламентариев открылся 9 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В концертном зале «Верхний город» собрались более сотни человек. Среди них – члены Молодежных советов при Минском городском Совете депутатов, Совете Республики и городов России – Калининграда, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска и Калуги. Проект реализуется впервые. На протяжении двух дней молодых парламентариев ожидает насыщенная программа: дискуссии, круглые столы и встречи. А также работа по пяти основным секциям: от сферы информации и коммуникаций до волонтерской деятельности и социальной защиты.

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Мы всегда мечтали провести такой форум. Все было продумано до деталей. В первую очередь для развития международного диалога и обмена мнением, опытом. Есть что-то, что реализовано у нас, но не реализовано в Российской Федерации. Мы можем этот опыт передать, а можем что-то перенять. Например, наш проект «Минская смена». Пока из тех ребят, которые выступали из Российской Федерации, подобных проектов мы не слышали. В первую очередь мы видим, что эти идеи приносят пользу для нашего города. Вот таким вот опытом можем поделиться мы. Сотни идей «Минской смены» были реализованы.

Также 9 октября в рамках форума состоялась встреча председателя Мингорсовета Артема Цурана с председателем Гомельского городского Совета депутатов, руководством гордумы Нижнего Новгорода и Калуги. Говорили об опыте работы с местными органами самоуправления, а также об расширении и укреплении сотрудничества в области молодежной политики и реализации совместных программ. Гости из России особенно отметили высокий уровень благоустройства Минска и организацию городских процессов.

Юрий Моисеев, председатель Думы городского округа Калуги (Россия):

От Минска самые приятные впечатления, и много-много чему есть поучиться и много что реализовать у нас. Посмотреть, как молодежь Минска и других городов реализует проекты, которые важны для молодых людей, причем не только ставит задачи действующей власти, чтобы как-то реализовать их, но и со своей стороны ведет активную работу, то есть свои проекты подтверждает реальными делами.