«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Антон, твой же завод шатался. Ты с «Гродно-Азота», это вообще чуть ли был не самый главный центр оппозиционного движения в Гродно.
Антон Шабашов, блогер:
Да. Я уже был блогером задолго до этого. Работая на заводе, в свободное, в обеденное время смотрел, что происходит в прямом эфире, и у меня, честно, аж слезы на глазах. Как поднимали там бчбшный этот флаг на Советской, я ничего не мог сделать.
Кирилл Казаков:
Это же все возникает на каком-то интуитивном уровне, когда ты видишь флаг и не понимаешь, почему ты живешь под красно-зеленым флагом и начинаешь. Тебя же никто не заставлял, никто не заплатил деньги, ты сам решил. Откуда это взялось?
Антон Шабашов:
Потому что сделали тренд. Я как блогер вижу все это изнутри. Сделали моду – и молодежь потянулась, красивые девушки там, и они все: «Вот, давай». Они же нас звали тоже, меня звали: давай, смотри, как у нас классно, мы сейчас тут качнем. Я им пытался объяснить, но они просто как зомбированные. Плюс даже близкие, мои с детства знакомые ребята. Я говорю: что вы творите? Они: нет, вот смотри, сколько людей, они все против.
Алена Сырова, СТВ:
Люди понимали, какой флаг они поднимают?
Антон Шабашов:
У меня такое чувство, что им было все равно, какой флаг, у них была движуха, тренд.
Кирилл Казаков:
То есть это большая дискотека?
Антон Шабашов:
Грубо говоря, да. Они просто веселились, почувствовали, что они власть и сейчас тут наведут порядок.
Алена Сырова:
Как сказала одна моя знакомая, которая не участвовала в этих протестах: у меня есть ощущение, что я просто пропустила какую-то большую вечеринку летнюю. Учитывая ковидные ограничения, может, людям действительно не хватало какого-то общения в таком формате?
Кирилл Казаков:
На самом деле очень многие люди не задумывались, что это за флаг, что это за герб, к чему приведут страну, и то, что действительно хотели разделить. Разговоры о том, что Гродно польское, возникли же сразу.
Антон Шабашов:
Да, там еще и флаги поднимались. Я даже знакомому писал: что ты творишь? «Не, мы при Польше будем лучше жить».
Читайте также:
«Почему я не переметнулся? Потому что я патриот своей родины». Житель Дзержинска об августовских протестах
Ректор Академии управления: «В системе образования тоже должны даваться знания, объективно, критически, чтобы знали факты»
Игорь Марзалюк: «В клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема»