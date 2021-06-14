Прямой эфир

«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно

14 июня 2021 22:39
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Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Антон, твой же завод шатался. Ты с «Гродно-Азота», это вообще чуть ли был не самый главный центр оппозиционного движения в Гродно.

«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно-1

Антон Шабашов, блогер:
Да. Я уже был блогером задолго до этого. Работая на заводе, в свободное, в обеденное время смотрел, что происходит в прямом эфире, и у меня, честно, аж слезы на глазах. Как поднимали там бчбшный этот флаг на Советской, я ничего не мог сделать.

Кирилл Казаков:
Это же все возникает на каком-то интуитивном уровне, когда ты видишь флаг и не понимаешь, почему ты живешь под красно-зеленым флагом и начинаешь. Тебя же никто не заставлял, никто не заплатил деньги, ты сам решил. Откуда это взялось?

Антон Шабашов:
Потому что сделали тренд. Я как блогер вижу все это изнутри. Сделали моду – и молодежь потянулась, красивые девушки там, и они все: «Вот, давай». Они же нас звали тоже, меня звали: давай, смотри, как у нас классно, мы сейчас тут качнем. Я им пытался объяснить, но они просто как зомбированные. Плюс даже близкие, мои с детства знакомые ребята. Я говорю: что вы творите? Они: нет, вот смотри, сколько людей, они все против.

«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно-4

Алена Сырова, СТВ:
Люди понимали, какой флаг они поднимают?

Антон Шабашов:
У меня такое чувство, что им было все равно, какой флаг, у них была движуха, тренд.

Кирилл Казаков:
То есть это большая дискотека?

Антон Шабашов:
Грубо говоря, да. Они просто веселились, почувствовали, что они власть и сейчас тут наведут порядок.

Алена Сырова:
Как сказала одна моя знакомая, которая не участвовала в этих протестах: у меня есть ощущение, что я просто пропустила какую-то большую вечеринку летнюю. Учитывая ковидные ограничения, может, людям действительно не хватало какого-то общения в таком формате?  

«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно-7

Кирилл Казаков:
На самом деле очень многие люди не задумывались, что это за флаг, что это за герб, к чему приведут страну, и то, что действительно хотели разделить. Разговоры о том, что Гродно польское, возникли же сразу.

Антон Шабашов:
Да, там еще и флаги поднимались. Я даже знакомому писал: что ты творишь? «Не, мы при Польше будем лучше жить».

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# Акции протеста # общество # Кирилл Казаков # Антон Шабашов # Алена Сырова # Фотофакт

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