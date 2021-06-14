«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Антон, твой же завод шатался. Ты с «Гродно-Азота», это вообще чуть ли был не самый главный центр оппозиционного движения в Гродно.

Антон Шабашов, блогер:

Да. Я уже был блогером задолго до этого. Работая на заводе, в свободное, в обеденное время смотрел, что происходит в прямом эфире, и у меня, честно, аж слезы на глазах. Как поднимали там бчбшный этот флаг на Советской, я ничего не мог сделать. Кирилл Казаков:

Это же все возникает на каком-то интуитивном уровне, когда ты видишь флаг и не понимаешь, почему ты живешь под красно-зеленым флагом и начинаешь. Тебя же никто не заставлял, никто не заплатил деньги, ты сам решил. Откуда это взялось? Антон Шабашов:

Потому что сделали тренд. Я как блогер вижу все это изнутри. Сделали моду – и молодежь потянулась, красивые девушки там, и они все: «Вот, давай». Они же нас звали тоже, меня звали: давай, смотри, как у нас классно, мы сейчас тут качнем. Я им пытался объяснить, но они просто как зомбированные. Плюс даже близкие, мои с детства знакомые ребята. Я говорю: что вы творите? Они: нет, вот смотри, сколько людей, они все против.