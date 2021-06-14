Игорь Марзалюк: «19-20-летние парни выстояли в прошлом году и накостыляли тем, кто хотел уничтожить страну»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Для меня еще одна тема патриотизма – это реабилитация людей, которые носят погоны, потому что это была мощнейшая кампания: лошки-петушки, слабовики, все что угодно. Когда ты смотришь на этих ребят, которые выходят на улицы и прямо защищают нашу страну, которые в оперативных машинах находят кого-то, или наших военных. Что делать? Вы же оказались среди тех, кого, как нас, журналистов, гнобили. Вячеслав Орловский, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

По поводу терминологии – вы полностью передали. Виктор Ермолович, доцент кафедры международного экономического права БГЭУ, кандидат исторических наук:

Мы пришли к тому, от чего оттолкнулись. Ответственность родителей должна быть. И второе, что мы сегодня можем быстро и оперативно сделать – ответственность родителей и хорошие, иллюстрированные учебники по истории. Мы сейчас говорили про бел-чырвона-белы сцяг, но если бы с детства наши граждане усвоили, что победоносный флаг Витовта под Грюнвальдом был красного цвета, такого же цвета, как флаг над Рейхстагом, только без серпа и молота, то, я думаю, многих бы проблем не было. У человека было бы ясное представление о формировании символики, а так получается подмена. Виктор Ермолович:

В начале 1990-х годов всучили бел-чырвона-белы сцяг, а на самом-то деле в истории красный.

Кирилл Казаков:

В военную академию среди вашего поколения много людей хотят поступать? Антон Шабашов, блогер:

Так сложилось, что я сейчас дружу с силовиками, омоновцами. Это уже друзья, близкие мне люди. Мы общаемся, и сейчас такое чувство, что стало еще больше желающих прийти и служить Родине. Это классно, это становится трендом. Посмотрите, как в Штатах. Коп для них – это герой, великий человек, нельзя с ним вообще спорить. Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хочу напомнить. Мы не должны говорить, что у нас потерянная молодежь по одной простой причине. Часть молодежи штурмовала боевые порядки, но большая часть стояла в этих боевых порядках, потому что страну спасали не только люди, которые служат профессионально всю жизнь, а срочники, парни сил спецопераций. Кирилл Казаков:

Срочники внутренних войск, которые пришли в мае и уходили в этом мае, уходили совсем другими людьми. Игорь Марзалюк:

Поэтому, если мы говорим «самая большая молодежная среда» – это Министерство обороны, Министерство внутренних дел. И именно 19-20-летние парни выстояли в прошлом году и накостыляли тем, кто хотел уничтожить страну. И про это мы тоже должны помнить. Не только ОМОН, но и те, кто служил срочную службу, те, кто нес ее в повышенном состоянии боевой готовности, кто охранял административные объекты, силы спецопераций – все те, кто прошел Вооруженные силы. И еще один момент хочу сказать. У нас было тайное увлечение и до сих пор остается всеобщим высшим образованием, которое из высшего превращается в верхнее образование. Я считаю, что должно быть четкое понимание, что на госслужбу без службы в Вооруженных силах, без прохождения в том или другом варианте, либо военная кафедра это может быть, либо это срочная служба... Мы должны повышать престиж того, что называется достойным словом «мужчина». Ответственность за семью, за страну, за нацию и за Родину. Когда мне было 18-19 лет, «косить» было стыдно – сейчас это считается чуть ли не каким-то высоким показателем, а те, кто идет служить в Вооруженные силы, – это неправильно. Кирилл Казаков:

В большинстве своем те, кто вышел под бело-красно-белым флагом, боевого братства не познали.