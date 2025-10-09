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«Минчанка-2» обыграла «Ленинградку-2» в Молодёжной лиге России по волейболу

09 октября 2025 20:14
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«Минчанка-2» продолжает успешное выступление в Молодежной Лиге России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче второго тура, который принимает Калининград, белоруски встречались с «Ленинградкой-2». Драматургия поединка была на высшем уровне. Сначала наши девушки уступили две первые партии – со счетом 20:25 и 11:25. В третьем сете белорусская команда боролась за право остаться в игре и добилась своего – взяла верх в партии со счетом 26:24. После этого произошел перелом в матче и игровым преимуществом полностью завладела дружина Ольги Пальчевской. Наши волейболистки были сильнее в двух последующих сетах – 25:14, 15:9 и выиграли поединок со счетом 3:2.

Следующий матч «Минчанка-2» проведет против «Корабелки». Игра состоится 11 октября.

# Волейбол

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