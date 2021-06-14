«Это же тоже патриотизм, сводить ребёнка на парад?» Мнение экспертов
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
После просмотра прямого включения хочется отметить, что основная часть спикеров – это люди среднего возраста. Неужели, молодые люди не пылают и не понимают каких-то вещей? Как считаете?
Антон Шабашов, блогер:
Понимают, но, к сожалению, не все.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Антон, вы же выходили 9 мая на площадь в Гродно с тем, чтобы поздравить всех именно с Днем Победы.
Антон Шабашов:
Да, конечно. Я с детства хожу на такие мероприятия. Помню, как еще маленьким лазил по танкам, такие впечатления настоящие, мужские, позитивные.
Кирилл Казаков:
А сейчас как блогеру за ябацьку?
Антон Шабашов:
Только с удовольствием – показать всем великий праздник со своей позитивной подачей. Да, я получаю от этого удовольствие, освещая события.
Кирилл Казаков:
Сергей, на территории вашего района находится «Станьково», хороший военный музей под открытым небом. Насколько он популярен? Есть ли такая традиция – на выходные приезжают семьи, дети, мама, папа, приходят, гуляют и им действительно интересно? Либо он так, в забытьи стоит?
Сергей Ивашков, методист Дзержинского районного центра туризма и краеведения:
Нет, на самом деле музей находится в экологическом центре, старая граница. Музей очень популярен, всегда есть люди, всегда посещают, там очень много разной военной техники, прекрасные экскурсоводы, которые проводят прекрасные экскурсии, и много всего интересного. На данный момент на территории «Станьково» также открылись музейные комнаты патриотической направленности.
Алена Сырова:
Приезжают, в основном, полазать по танкам и посмотреть военную технику или исторический аспект?
Сергей Ивашков:
Есть исторические аспекты. Возраст людей разный.
Кирилл Казаков:
А по национальности и гражданству? Условно, приехали украинцы и сказали: блин, мы такое хотим, но у нас не так.
Сергей Ивашков:
Касаемо национальности не отвечу на вопрос, но скажу, что людям очень нравится. Очень много вопросов, и не просто под танками полазить, попробовать люк открыть и тому подобное, а просто услышать эту историю каждой машины и послушать, что за машина, если говорить про военную технику.
Кирилл Казаков:
Но это же тоже патриотизм, сводить ребенка на парад, привести, показать ребенку танк?
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Вот это и есть истинный патриотизм, и не только со стороны семьи. Мы разговаривали про образование. Давайте посмотрим, у меня двое детей, старший закончил, младший скоро заканчивает школу. Я задавался вопросом: сколько раз школьников возили по местам, которые священны для нас? Брестская крепость, Хатынь, Красный берег, Яма – их очень много. К сожалению, их просто очень много. Я вам хочу сказать, что пару раз за школу. Этого достаточно?
Кирилл Казаков:
Нет.
Дмитрий Шевцов:
Для ребенка, если он будет хотя бы каждую четверть посещать какие-то вещи, которому будут рассказывать профессиональные люди, которые будут ложиться ему 25-м кадром – именно та историческая память, настоящая, про которую Игорь Александрович говорил, которую они будут впитывать. Тогда для них кульминацией будет 9 Мая. Они будут понимать, что это не просто праздник с шариками, а это праздник, который оплакивает про себя.
Алена Сырова:
Нужно же понимать, что не только школа ответственна за то, чтобы водить детей на экскурсии.
Дмитрий Шевцов:
Не только в школе, но я сейчас сказал – правильная подача информации.
Кирилл Казаков:
Правильно, не мы же придумали фразу «победобестие»? До этого надо было додуматься.
Дмитрий Шевцов:
Лет пять тому назад в путешествии я специально завез свою семью, в том числе своего маленького ребенка, в Освенцим, мы посещали этот комплекс. Меня знаете, что поразило? Конечно, то, что мы там увидели, даже для ребенка было достаточно серьезным переформатированием, хотя он воспитывается в нормальной, правильно выбранной идеологически семье. Но я обратил внимание на количество автобусов евреев. Вы не поверите. Наверное, из 10-15 автобусов – большая половина.
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я поясню про евреев. Дело в том, что обязательный элемент воспитания в Израиле, я уже не помню, в каком возрасте, – это посещение Освенцима. И никто не говорит, что за это кто-то должен платить.
Алена Сырова:
Люди просто не могут оправдывать какие-то вещи.
Дмитрий Шевцов:
Это правильное идеологическое воспитание.
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