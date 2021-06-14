Прямой эфир

Игорь Марзалюк: знаю примеры, когда идёт детская служба и в это время молятся за кое-что совершенно другое

14 июня 2021 22:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Моя знакомая назвала то, как люди вдруг собирались. Она говорила: «Интеллигентные люди нашли свою внутреннюю эмиграцию. И мы попытались своей внутренней эмиграцией создать свое государство. У нас не получилось».

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я хочу еще сказать про внутреннюю эмиграцию. Самое отвратительное, когда часть священников, католических ксендзов… Сказали про Гродно. Я знаю несколько примеров, когда идет детская служба и в это время молятся за кое-что совершенно другое. Когда, раздавая иконки сегодня в гродненских костелах, показывая икону Иисуса Христа с этими лучами, в том числе белыми и красными, говорят, что это флаг будущей победы.

Игорь Марзалюк: знаю примеры, когда идёт детская служба и в это время молятся за кое-что совершенно другое-1

Кирилл Казаков:
Они же не знают, что это за символы на самом деле, правда?

Игорь Марзалюк:
Когда приходит католичка, белоруска гродненская, в один из костелов и хочет заказать имшу за Президента, и те отказываются служить службу за здравие, за деньги даже человека, вот это мерзость. Пусть все услышат, расчеловечивание на уровне храма – это подлость.

Читайте также:

«Им было все равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно

«Почему я не переметнулся? Потому что я патриот своей родины». Житель Дзержинска об августовских протестах

Ректор Академии управления: «В системе образования тоже должны даваться знания, объективно, критически, чтобы знали факты» 

# Католики Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно
14 июня 2021 22:39

«Им было всё равно, какой флаг, у них была движуха». Блогер о протестах в Гродно

«Литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей». Госпогранкомитет прокомментировал фейки о границе
14 июня 2021 22:22

«Литовский пограничник конкретно удаляет следы нарушителей». Госпогранкомитет прокомментировал фейки о границе

«Почему я не переметнулся? Потому что я патриот своей Родины». Житель Дзержинска об августовских протестах
14 июня 2021 22:15

«Почему я не переметнулся? Потому что я патриот своей Родины». Житель Дзержинска об августовских протестах