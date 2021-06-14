Игорь Марзалюк: знаю примеры, когда идёт детская служба и в это время молятся за кое-что совершенно другое

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Моя знакомая назвала то, как люди вдруг собирались. Она говорила: «Интеллигентные люди нашли свою внутреннюю эмиграцию. И мы попытались своей внутренней эмиграцией создать свое государство. У нас не получилось».

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хочу еще сказать про внутреннюю эмиграцию. Самое отвратительное, когда часть священников, католических ксендзов… Сказали про Гродно. Я знаю несколько примеров, когда идет детская служба и в это время молятся за кое-что совершенно другое. Когда, раздавая иконки сегодня в гродненских костелах, показывая икону Иисуса Христа с этими лучами, в том числе белыми и красными, говорят, что это флаг будущей победы.