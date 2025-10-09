Приставка и реальный футбол – в Витебске прошёл первый областной фиджитал-турнир

Фиджитал-футбол. Новая спортивная дисциплина стремительно завоевывает популярность в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-спорт». Еще летом наша команда приняла участие в престижном международном турнире в Абу-Даби. Выступила неплохо, одержала ряд знаковых побед, в том числе над Аргентиной, и вошла в шестерку лучших. На данный момент реальным и футболом на приставке в нашей стране занимаются несколько клубов.

Играют в него и в Витебске. Сегодня, 9 октября, здесь состоялись первые областные соревнования. Турнир собрал более 50 киберспортсменов 2013-2015 годов рождения. Битву ребята начали не на зеленом газоне, а в цифровом пространстве. Они сперва погрузились в интерактивный футбол. Участники решали тактические задачи, отрабатывали комбинации и точность передач. А уже после цифрового сражения переместились на футбольное поле. Здесь на первый план вышли скорость, физическая подготовка и командное взаимодействие.

Роман Мурашкин, представитель команды Первомайского района Витебска:

Смысл данного турнира – это фиджитал-спорт. Сначала игроки играют в FIFA, то есть они играют два на два, дальше они переходят уже на настоящее футбольное поле и счет из игры FIFA переносится на футбольное поле. Если счет в FIFA был 3:0, то матч останавливается и со счетом 3:0 мы переходим играть уже на настоящее футбольное поле.

Настольные игры учат развивать мелкую моторику рук и разум, а на улице игры более интересные и полезные.

Мне нравится больше играть с мячом на улице, чем сидеть дома за компьютером.