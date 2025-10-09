5 ноября Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь отметит 800-летие. Как пройдёт важный день?

Временное проживание в монастыре становится популярнее среди белорусской молодежи. И это не только связь с миром духовным, но и возможность вернуться к миру реальному из режима онлайн. Монастыринг помогает избавиться от зависимости от гаджетов. В нашей стране более 30 мужских и женских монастырей. 2025 год является юбилейным для Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря. Впервые в летописях обитель упоминалась 8 столетий назад. Празднества пройдут 5 ноября в день памяти преподобного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В монастыре готовятся к приему многочисленных гостей, в числе которых будет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Как пройдет важный день – в сюжете Галины Буро.



Стук молотков то и дело нарушает привычную тишину в Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре. К 800-летию обители насельники и волонтеры готовят к освящению новую часовню в честь Жировичской иконы Божией Матери. Возводили ее долго, всем миром. Владимир Радкович, житель Кобрина, как профессиональный строитель уже несколько раз приезжал на подмогу. Накрывал крышу, подкупольник, цокольную часть фундамента. С верой и молитвой, которые помогли ему пережить самый сложный период жизни.

Владимир Радкович, житель Кобрина:

В 2009 году я пришел к вере. Мы жили с женой, у нас было трое деток. Жена умерла, я остался один с детьми, воспитывал сам, ходил в храм. И вот так я к вере крепко пришел, воспитывать детей было не так просто. Два с половиной года пожил сам, потом Господь послал мне жену. В 2012 году мы поженились.

За последний десяток лет в обители уже возвели 15 часовен, всего же их в планах 33 – по числу земных лет Христа. Целая аллея православных святынь, где будут храниться знаковые мировые реликвии. Идея родилась, когда прихожанка привезла сюда горстку земли из российского Серафимо-Дивеевского монастыря. С тех пор число святынь растет. А в юбилейный год обновляется и облик обители.

Игумен Аристарх, наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:

Что-то нужно подштукатурить, что-то покрасить, где-то приклеить – плитка отвалилась. Рабочих рук у нас не хватает, на помощь пришла светская власть, предприятия и организации отозвались.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Молодые люди, чувствуя некую зависимость от интернета, от современных мессенджеров, понимают, что надо с этим делом правильно разрешить зависимость. Когда им сверстники подсказывают, что можно поехать в монастырь – мужской или женский – там пожить какое-то время без телефона. Сначала это трудно, а потом оказывается, что это приносит радость, полноту жизни и свободу.