9 октября сборная Беларуси проведёт третий матч квалификации ЧМ-2026

Большой футбол снова с нами. 9 октября сборная Беларуси проведет третий матч квалификации чемпионата мира – 2026-го, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда на номинально домашнем поле в Венгрии сыграет с лидерами группы, датчанами. Соперники занимают первое место в квартете, набрав 4 балла после двух матчей. Белорусы замыкают турнирную таблицу с нулем в графе – очки. Отметим, отечественная дружина провалила старт отбора. Команда Карлоса Алоса уступила в двух матчах – проиграла грекам 1:5 и шотландцам 0:2. Сегодняшнее сражение против команды Дании станет для наших парней испытанием на прочность.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу: Благодарю Венгрию за теплый прием – все условия на должном уровне: и тренировочные, и бытовые. Но объективно это проблема – сборную не видит вживую ее болельщик, плюс нам приходится тратить время на долгие перелеты. Но я здесь не для того, чтобы жаловаться. Такова реальность, и наша задача – показывать хороший футбол. Мы ждем очень тяжелую игру против датчан. На мой взгляд, это лучшая команда в группе. Они любят контролировать игру, контролировать мяч, обладают хорошим подбором футболистов. Скорее всего, противник будет часто владеть мячом, но мы будем искать свои шансы и найдем их. Мы обязаны на каждом участке поля биться за мяч.

Максим Мякиш, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Какая может быть еще мотивация, когда мы играем отбор на чемпионат мира? Я считаю, что именно этот турнир, именно эти игры – самая главная мотивация для нас как для футболистов, поэтому, если Дания хочет нас так мотивировать, мы возьмем эту мотивацию себе на вооружение.

Отметим, что национальные сборные Беларуси и Дании не встречались друг с другом более 25 лет. Последние матчи датированы отбором на чемпионат Европы – 2000. Трансляция сегодняшнего поединка начнется на нашем телеканале в 21 час 40 минут.