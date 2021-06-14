МВД: мы посчитали, сколько в местах лишения свободы людей, которые проповедуют нацистскую идеологию

Алена Сырова, СТВ : Вячеслав Михайлович, как часто вы встречаетесь с теми людьми, которые оправдывают нацизм? То, о чем мы говорим – те, кому будете противостоять, те, кто реабилитирует те преступления. Психологический портрет – кто эти люди?

Вячеслав Орловский, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Тут есть две категории людей, они ярко разделяются. Первая категория – это люди зрелого возраста, люди с судимостями, они зачастую социально не устроены. Мы посчитали – несколько лет назад занялись тем, что посмотрели, сколько у нас в местах лишения свободы людей, которые проповедуют нацистскую идеологию, имеют нацистские татуировки. Мы посчитали вместе с Департаментом исполнения наказаний – это больше 3 000 человек, которые либо сейчас, либо раньше причисляли себя к неонацистам. Это одна категория. После этого и роста правонарушений, когда стало с 2014 года расти, мы задумались: что-то надо делать. Вторая категория – это молодежь. Это, как уже говорилось, приверженцы околофутбольной тематики. Это совершенно юные ребята, начиная от 14 лет. Они, наверное, зачастую не понимают, что они делают. Более старшие ребята, чтобы сплотить их, придать флер единения, проповедуют эту нацистскую символику, приветствия, речевки.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Среди первых и вторых самое главное – выйти и не побояться ударить, как они говорят, мента.

Читайте также:

Ректор Академии управления: «В системе образования тоже должны даваться знания, объективно, критически, чтобы знали факты»

Игорь Марзалюк: «В клубах Минска играют нацистские группы и сопляки жизнерадостно зигуют, вот это проблема»

Бывший депутат Палаты представителей: «То, что мы делали раньше, мы делали неправильно»