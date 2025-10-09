После мероприятия треть ребят подают документы в спортивный вуз! Как прошёл фестиваль в БГУФК?

Четвертый год кряду Белорусский государственный университет физической культуры проводит фестиваль для первокурсников и учащихся столичных школ. На этом мероприятии команды соревнуются в различных видах спорта. В этом году фестиваль приурочен ко Дню учителя, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Так вот сразу и не определишь, кто из этих ребят пока еще пытливый школьник, а кто уже гордо зовется студентом Белорусского государственного университета физической культуры. Вот уже четвертый год как в высшем заведении придумали уникальный формат популяризации спортивных профессий через праздник, где команды столичных школ соревнуются в разных видах спорта с будущими педагогами и тренерами, а может, и функционерами. Подробности в видео.

Статистика говорит о том, что после фестиваля треть ребят подают документы в спортивный университет.