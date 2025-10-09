Прямой эфир

После мероприятия треть ребят подают документы в спортивный вуз! Как прошёл фестиваль в БГУФК?

09 октября 2025 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четвертый год кряду Белорусский государственный университет физической культуры проводит фестиваль для первокурсников и учащихся столичных школ. На этом мероприятии команды соревнуются в различных видах спорта. В этом году фестиваль приурочен ко Дню учителя, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

После мероприятия треть ребят подают документы в спортивный вуз! Как прошёл фестиваль в БГУФК?-2

Так вот сразу и не определишь, кто из этих ребят пока еще пытливый школьник, а кто уже гордо зовется студентом Белорусского государственного университета физической культуры. Вот уже четвертый год как в высшем заведении придумали уникальный формат популяризации спортивных профессий через праздник, где команды столичных школ соревнуются в разных видах спорта с будущими педагогами и тренерами, а может, и функционерами.

Подробности в видео.

После мероприятия треть ребят подают документы в спортивный вуз! Как прошёл фестиваль в БГУФК?-4

Статистика говорит о том, что после фестиваля треть ребят подают документы в спортивный университет.

После мероприятия треть ребят подают документы в спортивный вуз! Как прошёл фестиваль в БГУФК?-6

Валентина Ананьева, директор Института менеджмента спорта и туризма:
В первую очередь мы приглашаем ребят, которые учатся сегодня в спортивных классах. Для нас это самая главная целевая аудитория. Они хотят попробовать себя, быть маленьким элементом сегодня университета. С другой стороны, эта площадка такая открытая. Все школы каждый год могут думать уже о том, что в следующем году мы станем тоже этой частью. И мы приглашаем всех.

# Спортивный праздник

Другие новости рубрики

Все новости
«Минчанка-2» обыграла «Ленинградку-2» в Молодёжной лиге России по волейболу
09 октября 2025 20:14

«Минчанка-2» обыграла «Ленинградку-2» в Молодёжной лиге России по волейболу

9 октября сборная Беларуси проведёт третий матч квалификации ЧМ-2026
09 октября 2025 17:50

9 октября сборная Беларуси проведёт третий матч квалификации ЧМ-2026

В БГУФК прошёл необычный фестиваль для школьников и первокурсников
09 октября 2025 17:47

В БГУФК прошёл необычный фестиваль для школьников и первокурсников