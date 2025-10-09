В БГУФК прошёл необычный фестиваль для школьников и первокурсников

Вот уже четвертый год как в отечественной альма-матер спорта придумали уникальный формат популяризации профессий. Им обучают в вузе через праздник. И сейчас активно внедряют ноу-хау. Команды минских школ соревнуются в разных видах спорта со студентами БГУФК, будущими педагогами, тренерами и функционерами. Данный проект позволит школьникам определиться с будущей профессией заблаговременно. Такая необычная подача может окончательно повлиять на выбор молодого человека или девушки в сторону спортивной отрасли.

Галина Башлакова, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета физической культуры:

У нас нет проблем с поступлением, мы на самом деле каждый год закрываем контрольные цифры приема и в этом году зачислили более 1 400 студентов. Но мы понимаем, что с каждым годом мы должны принимать в наш университет самых мотивированных, самых подготовленных, с высоким баллом аттестата. И считаю, что вот эти мероприятия, которые мы проводим в рамках нашего университета, в том числе этот турнир, он вообще-то привлекает детей, старшеклассников, тех, которые хорошо учатся, которые хотят быть тренерами, специалистами, преподавателями.

На спортивных площадках ребята не только соревнуются, но и общаются, заводят новые знакомства, делятся информацией в непринужденной обстановке. Вполне возможно, в следующем году в рядах первокурсников БГУФК окажутся именно сегодняшние участники фестиваля, школьники, которые загорелись идеей спорта.