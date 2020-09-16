«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе

Новости Беларуси. К белорусско-украинской границе продолжают прибывать паломники-хасиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту в нейтральной зоне, по уточненным данным, находятся 1200 человек. Уже третьи сутки они ожидают разрешения на пересечение украинской границы.

Помощь хасидам оказывают белорусские спасатели и волонтеры Красного Креста. Для них развернуты мобильные модули и теплые палатки. Гомельские власти дополнительно организовали подвоз продуктов питания.

Мойша Фима, паломник:

Такие спокойные пограничники, такие понимающие таможенники, такое прекрасное МЧС, такой прекрасный Красный Крест – каждый пытается облегчить. Смотрите: вокруг нас стоят палатки, пытаются помочь, найти выход из ситуации. Все прекрасно понимаем, что это не было заранее организовано. Каждую минуту, каждый час видно, как стараются облегчить жизнь людей, которые тут находятся.