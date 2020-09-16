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«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе

16 сентября 2020 11:05
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Новости Беларуси. К белорусско-украинской границе продолжают прибывать паломники-хасиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту в нейтральной зоне, по уточненным данным, находятся 1200 человек.  

Уже третьи сутки они ожидают разрешения на пересечение украинской границы.  

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе-1

15 сентября Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о предоставлении зеленого коридора для верующих. Кроме того, наша страна готова предоставить паломникам транспорт, чтобы доставить их к пункту назначения и обратно.  

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«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе-4

Помощь хасидам оказывают белорусские спасатели и волонтеры Красного Креста. Для них развернуты мобильные модули и теплые палатки. Гомельские власти дополнительно организовали подвоз продуктов питания.  

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе-7

Мойша Фима, паломник:  
Такие спокойные пограничники, такие понимающие таможенники, такое прекрасное МЧС, такой прекрасный Красный Крест – каждый пытается облегчить. Смотрите: вокруг нас стоят палатки, пытаются помочь, найти выход из ситуации. Все прекрасно понимаем, что это не было заранее организовано. Каждую минуту, каждый час видно, как стараются облегчить жизнь людей, которые тут находятся.  

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе-10

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе-12

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:  
Хотим поблагодарить, особенно белорусскую пограничную службу и власть, которая в данный момент очень помогает им. Дать все возможности этим людям, которые они хотят, то есть перейти границу. В данный момент их ситуация довольно хороша, и мы им за это очень благодарны.  

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе-15

Отметим, 19 сентября евреи будут отмечать Новый год, и по старой традиции в праздник они отправляются по святым местам. Эта группа ехала на могилу пророка в украинский город Умань, но въезд в страну для иностранцев закрыт из-за роста случаев коронавируса.   

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алон Шогам # Мойша Фима # Фотофакт

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