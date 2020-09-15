Наталья Эйсмонт: Президент Беларуси поручил связаться с правительством Украины о предоставлении хасидам зелёного коридора

Новости Беларуси. Президент Беларуси поручил правительству сделать все возможное для того, чтобы доставить паломников, застрявших на белорусско-украинской границе, к святым местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения, украинским святыням, и обратно, а затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя.

При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло.

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