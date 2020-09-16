Отказ от договора и его расторжение. В чем отличие

Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает разные варианты расторжения договора. Стандартные: по соглашению сторон и в судебном порядке при существенном нарушении одной стороной своих обязательств по договору. Но мы должны понимать, что отказ от договора не есть тоже самое, что расторжение договора, которое инициируется одной из сторон. Основное отличие в процедуре. Александр Костюкевич, юрист:

Что касается отказа от договора. Предусмотрено гражданским законодательством либо иными законами, например, закон «О туризме», закон «О защите прав потребителей». Сторона по договору имеет право отказаться от договора. Достаточно совершить действие, направленное на уведомление другой стороне о таком желании. Мы направляем либо письменно, либо устно и указываем, что мы отказываемся от договора, и договор считается расторгнутым с момента получения уведомления либо по прошествии какого-то определенного периода времени после уведомления.

Расторжение же договора в одностороннем порядке возможно только через суд. Сперва сторона, которая хочет расторгнуть договор, обращается с соответствующим предложением ко второй стороне. Если та отказывается или не отвечает, инициатор подает иск. Александр Костюкевич:

Это может быть связано с нарушением второй стороны условий по договору. Например, поставка некачественного товара, непоставка товара, отказ покупателя в получении товара, неприступление подрядчиком к выполнению договора в рамках договора подряда, непредставление заказчиком материалов подрядчику, какие-то виновные действия. Также Гражданским кодексом предусмотрена возможность отказаться двум сторонам по договору, например, договор безвозмездного пользования, договор возмездного оказания услуг.

В общем, требуется существенное нарушение условий. Например, для аренды – это неоднократные просрочки внесения арендной платы или ухудшение арендованного имущества. Александр Костюкевич:

Возможность отказаться у арендатора, либо арендодателя от договора не предусмотрена. С какой ситуацией мы можем столкнуться? Если арендатор заключает договор на год, на два года и потом понимает, что ему помещение не нужно, он может инициировать в одностороннем порядке расторжение либо по соглашению сторон, но арендодатель не будет согласен, то каких-то других оснований расторгнуть договор мы не найдем, даже если мы обратимся в суд, возможность расторжения договора маловероятна.