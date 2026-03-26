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Ученые НАН Беларуси пополнили госреестр 26 новыми сортами и гибридами отечественной селекции

26 марта 2026 04:04
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2025 год стал урожайным на новинки для белорусской аграрной науки. Ученые Научно-практического центра по земледелию ведут отбор более чем по 40 видам сельхозкультур. В 2026 году государственный реестр пополнился 26 новыми сортами и гибридами отечественной селекции – среди них сорта озимой и яровой пшеницы, ржи, тритикале, рапса, два гибрида кукурузы, а также ряд кормовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые НАН Беларуси пополнили госреестр 26 новыми сортами и гибридами отечественной селекции -2

Особого внимания заслуживает новый сорт озимой пшеницы «Айлин»: в ходе испытаний он показал урожайность 131 центнер с гектара, установив абсолютный рекорд как среди белорусских, так и среди зарубежных сортов. Помимо выдающейся продуктивности, «Айлин» отличается высокими качественными характеристиками – его зерно подходит для хлебопечения. Кроме того, сорт проявляет высокую адаптивность к почвенно-климатическим условиям и может успешно выращиваться на всех типах почв во всех регионах страны.

Ученые НАН Беларуси пополнили госреестр 26 новыми сортами и гибридами отечественной селекции -4

Эрома Урбан, первый заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»:
В этом году включен новый гибрид озимой ржи «Резон», который тоже обеспечивает урожайность 100 центнеров с гектара и возделываться может на всех регионах Республики Беларусь с хорошими результатами. Включены в реестр два новых гибрида кукурузы. Если раньше мы вели селекционный процесс гибридов кукурузы в силосном направлении, то сегодня мы перестроились, активно включились в селекционную проработку для использования на зерно.

Ученые также отмечают благоприятный ход перезимовки озимых зерновых культур, в том числе пшеницы, ржи и озимого рапса. Это позволяет рассчитывать на то, что в предстоящем сезоне белорусские аграрии в полной мере оценят потенциал новых сортов, созданный усилиями отечественных селекционеров.

# Сельское хозяйство # НАН Беларуси

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