В Европе ученые обнаружили критический уровень канцерогена в бытовом газе

Международная группа ученых проверила 72 дома в Великобритании, Нидерландах и Италии и выяснила, что концентрация бензола в помещениях в десятки раз превышает показатели Северной Америки. Утечки газа зафиксировали примерно на 40 % обследованных кухонь, а в каждом десятом доме уровень бензола оказался выше норм, установленных Евросоюзом. Проблема усугубляется тем, что в британском и нидерландском газе содержится слишком мало веществ, придающих газу характерный запах и помогающих вовремя обнаружить утечку.