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В Европе ученые обнаружили критический уровень канцерогена в бытовом газе

26 марта 2026 03:37
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Европейцы могут подвергаться риску развития рака из-за готовки на бытовом газе: исследования выявили превышение уровня токсичного вещества – бензола – в конфорках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе ученые обнаружили критический уровень канцерогена в бытовом газе-2

Международная группа ученых проверила 72 дома в Великобритании, Нидерландах и Италии и выяснила, что концентрация бензола в помещениях в десятки раз превышает показатели Северной Америки. Утечки газа зафиксировали примерно на 40 % обследованных кухонь, а в каждом десятом доме уровень бензола оказался выше норм, установленных Евросоюзом. Проблема усугубляется тем, что в британском и нидерландском газе содержится слишком мало веществ, придающих газу характерный запах и помогающих вовремя обнаружить утечку.

# Европейский союз

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