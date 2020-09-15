ГПК о хасидах на белорусско-украинской границе: Красный Крест предоставил тёплые пледы, воду и палатки для детей

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-украинской границе, где уже не первые сутки разворачиваются драматические события. По распоряжению главы государства паломникам-хасидам, которые находятся между пунктами пропуска сопредельных стран, будет оказана вся необходимая помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стихийном лагере иностранцев, буквально застрявших на нейтральной полосе, развернули полевые кухни, свое дежурство начали белорусские медики.

Напомним, сейчас на территории между пунктами пропуска «Новые Яриловичи» и сопредельным с белорусской стороны «Новой Гутой» скопилось несколько сотен паломников-хасидов. Ежегодно по традиции они направляются в украинский городок Умань для празднования Нового года. Праздник святой и важный для верующих. «Сейчас из-за «короны» они никого не впускают». Полторы тысячи евреев-хасидов в Пинске ждут открытия границ с Украиной Только вот в этот раз путешественники наткнулись не просто на границу, а на стену непонимания. 14 сентября иностранные граждане успешно прошли белорусский пограничный контроль, но украинские службы запретили им вход в страну, объясняя отказ эпидемиологической обстановкой. Перед иностранными гражданами выстроился кордон из украинских военнослужащих со щитами.

Юрий Куприянов, официальный представитель Госпогранкомитета:

Что касается обстановки в пунктах пропуска «Новая Гута», «Новые Яриловичи», по состоянию на 12 часов 15 сентября работа украинского пункта пропуска «Новые Яриловичи» не возобновлена. Количество людей, оформленных на выезд из Республики Беларусь в Украину, составляет более 780 человек. Из них детей в возрасте до 18 лет – более 130. Все они прошли пограничный контроль на выезд из Беларуси и в настоящий момент находятся на территории между указанными пунктами пропуска. В связи со сложившейся ситуацией ночью Белорусским обществом Красного Креста была оказана помощь гражданам в виде предоставления теплых пледов, воды, а также палаток для детей.