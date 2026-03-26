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26 марта в Пхеньяне состоятся официальные переговоры между Лукашенко и Ким Чен Ыном

26 марта 2026 03:31
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Развитие контактов между Минском и Пхеньяном выходит на новый уровень. Официальный визит Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику продолжается. Накануне в столице КНДР прошла церемония официальной встречи лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 марта в Пхеньяне состоятся официальные переговоры между Лукашенко и Ким Чен Ыном-2

Местом проведения мероприятия стала главная площадь страны имени Ким Ир Сена. Она названа в честь основателя КНДР, занимает более 75 тысяч квадратных метров и может вмещать до 100 тысяч человек. Именно здесь проходят военные парады, государственные праздники и крупнейшие массовые мероприятия. В самой КНДР площадь называют местом, которое «придает столице пышность и роскошь, в полной мере демонстрируя величие идеологии чучхе».

Минск – Пхеньян: подробности первого дня визита Лукашенко в КНДР и детали переговорной повестки.

26 марта в Пхеньяне состоятся официальные переговоры между Лукашенко и Ким Чен Ыном-4

Сегодня, 26 марта, в программе – основной, переговорный день визита. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов, включая договор о дружбе и сотрудничестве.

Беларусь и КНДР в ходе визита Лукашенко в Пхеньян намерены подписать договор о дружбе.

Что касается экономической составляющей, товарооборот между странами пока остается скромным, однако уже обозначен ряд перспективных направлений для сотрудничества. Ожидается, что нынешний визит белорусского лидера в КНДР придаст дополнительный импульс развитию взаимодействия между Минском и Пхеньяном.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Ким Чен Ын

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