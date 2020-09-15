«Мы просим, умоляем, чтобы нас впустили». Что происходит с группой хасидов на белорусско-украинской границе?

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за развитием событий, в центре которых оказались паломники-хасиды из Израиля, которые застряли на белорусско-украинской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту субботу, 19 сентября, евреи будут отмечать Новый год и по старой традиции в праздник они отправляются по святым местам. Эта группа ехала в украинский город Умань, на могилу пророка. Но с 28 августа Украина закрыла въезд для иностранцев из-за увеличения случаев коронавируса. Верующих это не остановило, сейчас в нейтральной зоне образовался своеобразный стихийный лагерь из нескольких сотен паломников, среди которых много детей и пожилых людей.

О ситуации на границе доложили Александру Лукашенко. Президент поручил оказать всю необходимую помощь верующим. Корреспондент Александр Добриян с места событий.

Такого на белорусско-украинской границе еще не было. Вторые сутки в нейтральной полосе накапливаются люди. Еще 14 сентября их было чуть более 500, сегодня есть все основания полагать, что эта цифра удвоится.

Александр Добриян, корреспондент:

Большинство этих людей – граждане Израиля, но есть паломники с американскими и французскими паспортами. Ежегодное паломничество к святым местам в украинскую Умань в этом году остановилось здесь, на границе Украины. Накануне движение через пункт пропуска Новые Яриловичи полностью остановлено. Дорогу преграждают тяжелые грузовики и военнослужащие.

Официальная причина закрытия границы для 2020 года не удивительна. Семь бед – один ответ: коррективы в дела веры внес COVID-19.

Алексей Дюбенков, официальный представитель Гомельской пограничной группы:

Причины связаны с тем, что Кабинетом министров Украины продлены сроки ограничения въезда на территорию своей страны. Сроки продлены до 29 сентября. В случае не пропуска данной категории граждан на территорию Украины мы готовы принимать (и приняты у нас) все меры по комфортному и быстрому их пропуску обратно на территорию Республики Беларусь.

Правда, возвращаться в Беларусь здесь никто не собирается. Шмае Фридман вот уже 10 лет подряд обязательно бывает в Умани. На белорусско-украинской границе он был одним из первых.

Шмае Фридман, паломник (Израиль):

Вот здесь люди уже стоят два дня. Нет ничего кушать, нету где спать. Посмотрите, как люди спят здесь. Я уже два дня здесь. Я не спал – негде спать здесь. Было очень холодно ночью. Александр Добриян:

Для вас посещение Умани насколько важно? Шмае Фридман:

Очень-очень-очень важно. Для всех нас. Если бы это не было важно, мы бы не приехали сюда и не были бы здесь.

Бенни Вайнерман, паломник (Израиль):

Мы едем к нашему пророку Раби Нахману больше чем 200 лет. Мы просим, умоляем, чтобы нас впустили. Мы не вернемся в Беларусь. Израиль хочет прислать нам самолеты – мы не вернемся в Израиль. Мы никуда не вернемся, мы стоим тут и будем стоять тут, пока нас не впустят. Мы верим, мы молимся и мы знаем, что нас впустят.

Для любого еврея из брацлавского течения хасидизма побывать хотя бы раз на могиле цадика Нахмана в Умани – дело всей жизни. Встретить еврейский Новый год Рош ха-Шана у святыни считается благословением. Ради этого в Украину едут целыми семьями и общинами. Адель Леви мать шестерых детей. Все они провели минувшую ночь на границе.

Адель Леви:

Двести лет мы делаем это. Конкретно эти люди десятилетиями делают это. Чего мы хотим? Мы хотим только одного. Помощи. Помощи преодолеть границу, завершить наше паломничество и вернуться домой, нам – к нашей работе, нашим детям – в школы. Вот и все.

Для хасидов их паломничество и вера важнее самой жизни. Люди считают, что в этот раз они наткнулись не просто на границу, а на стену непонимания.

Израэль Мазлик, паломник (Израиль):

Это дискредитация. Это не просто гуманитарная, это правовая проблема. Люди не спят уже несколько дней. Не имеют еды и воды. Мы нуждаемся в спасении. Люди мерзнут по ночам, дрожат от холода. Еще до наступления первой для паломников ночи под открытым небом на границе появились волонтеры Белорусского Красного креста. Пункт обогрева, теплое питье, одеяла. Привезли, все что было на складах.

Олеся Костюк, заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского Красного креста:

Большое количество детей, ночь на улице, дети замерзают вместе со взрослыми. Мы выехали. В первую очередь, конечно же, помогали детям – выдавали одеяла, чтобы они укрылись и могли переночевать. Установили палатку, организовали горячее питание, горячий чай. Установили теплопушку, чтобы могли погреться в этой палатке приходить.

Пребывание паломников в нашей стране изначально на контроле Президента. К слову, многие хасиды в ожидании поездки к святыне провели в Беларуси две недели. Сегодня Александру Лукашенко доложили оперативную ситуацию с границы. Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь. На месте координацию действий обеспечивает руководство Гомельской области.

Мы хотим выразить благодарность Беларуси. Нас принимали очень красиво, очень хорошо. Очень гостеприимная страна. Нас очень красиво принимали. Очень жаль, что Украина нас не может принять из-за каких-то непонятных причин.

Повлиять на позицию украинских властей белорусы не могут, однако стараются сделать все возможное, чтобы на нашей земле люди чувствовали себя комфортно и безопасно. Председатель Гомельского областного комитета: ставим сегодня задачу создания условий определенных К помощи подключились спасатели и военные. Сегодня ночью к услугам паломников теплые модули и горячее питание из полевых кухонь. Простая человеческая забота не осталась без внимания – сегодня слова благодарности мы слышали не реже молитв.

Очень хорошо. Нет проблем. Очень хорошие люди. Thank you Belarus! Несмотря на непростые условия своего путешествия, паломники не унывают. Они молятся, читают Священное Писание и даже танцуют.

Бенни Вайнерман:

Раби Нахман говорит, что человек никогда не должен отчаиваться. Всегда нужно быть радостным. У нас нет отчаяния, мы всегда радуемся и танцуем. В прошлых годах, когда люди ездили и тоже была граница закрыта, так люди открыли границу. Они прыгали и танцевали и были всегда радостными. И так мы откроем границу, мы в это верим.