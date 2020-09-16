Прямой эфир

Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста

16 сентября 2020 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения – к святым местам в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста-1

Напомним, несколько сотен застряли в нейтральной зоне между белорусским и украинским пунктами пропуска – там образовался своеобразный стихийный лагерь хасидов. Среди них много детей и пожилых людей.

Наталья Эйсмонт: Президент Беларуси поручил связаться с правительством Украины о предоставлении хасидам зелёного коридора

Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста-4

Помощь паломникам-хасидам, которые скопились под Гомелем на границе с Украиной, оказывают белорусские спасатели и волонтеры Красного Креста. Для них развернуты мобильные модули и теплые палатки. Гомельские власти дополнительно организовали подвоз продуктов питания. 

Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста-7

Константин Гайшун, заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси:
Работниками Республиканского отряда специального назначения сформирован груз для доставки на белорусско-украинскую границу в составе восьми пневмокаркасных модулей с системами жизнеобеспечения и осветительным оборудованием для освещения места размещения лагеря.

Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста-10

В эту субботу, 19 сентября, евреи будут отмечать Новый год, и по старой традиции в праздник они отправляются по святым местам.

Эта группа ехала на могилу пророка в украинский город Умань. Но въезд в страну-соседку для иностранцев закрыт из-за роста случаев коронавируса.

Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста-13

Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста-15

Читайте также:

«Мы просим, умоляем, чтобы нас впустили». Что происходит с группой хасидов на белорусско-украинской границе?

ГПК о хасидах на белорусско-украинской границе: Красный Крест предоставил тёплые пледы, воду и палатки для детей

«Сейчас из-за «короны» они никого не впускают». Полторы тысячи евреев-хасидов в Пинске ждут открытия границ с Украиной

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Константин Гайшун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси продолжаются мирные митинги. Где пройдут акции с 16 по 19 сентября?
16 сентября 2020 06:18

В Беларуси продолжаются мирные митинги. Где пройдут акции с 16 по 19 сентября?

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников?
15 сентября 2020 20:42

В Минске стартовал финал конкурса WorldSkills Belarus 2020. Где можно увидеть работы участников?

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане
15 сентября 2020 20:08

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане