Паломникам-хасидам на белорусско-украинской границе оказывают помощь спасатели и волонтёры Красного Креста

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения – к святым местам в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, несколько сотен застряли в нейтральной зоне между белорусским и украинским пунктами пропуска – там образовался своеобразный стихийный лагерь хасидов. Среди них много детей и пожилых людей.

Помощь паломникам-хасидам, которые скопились под Гомелем на границе с Украиной, оказывают белорусские спасатели и волонтеры Красного Креста. Для них развернуты мобильные модули и теплые палатки. Гомельские власти дополнительно организовали подвоз продуктов питания.

Константин Гайшун, заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси: Работниками Республиканского отряда специального назначения сформирован груз для доставки на белорусско-украинскую границу в составе восьми пневмокаркасных модулей с системами жизнеобеспечения и осветительным оборудованием для освещения места размещения лагеря.

В эту субботу, 19 сентября, евреи будут отмечать Новый год, и по старой традиции в праздник они отправляются по святым местам.

Эта группа ехала на могилу пророка в украинский город Умань. Но въезд в страну-соседку для иностранцев закрыт из-за роста случаев коронавируса.