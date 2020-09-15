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Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»

15 сентября 2020 14:28
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко распорядился оказать всестороннюю помощь паломникам-хасидам, которые следуют к святым местам в Украину через территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-1

Сейчас группы иностранцев буквально застряли в нейтральной зоне между белорусским и украинским пунктами пропуска – там образовался своеобразный стихийный лагерь из нескольких сотен паломников-хасидов. Среди них много детей и пожилых людей. Попасть в украинскую Умань на могилу пророка они не могут: с 28 августа Украина закрыла въезд для иностранцев из-за увеличения числа случаев коронавируса.

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-4

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-6

Но это не остановило верующих. Многие настолько сильно настроены отметить иудейский Новый год на могиле праведника, что никакие обстоятельства их не сдерживают. Вторые сутки паломники продолжают прибывать к государственной границе стран, но пройдя белорусский пункт пропуска, они оказываются у кордона из украинских военнослужащих со щитами.

«Сейчас из-за «короны» они никого не впускают». Полторы тысячи евреев-хасидов в Пинске ждут открытия границ с Украиной

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-9

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-11

Бенни Вайнерман, паломник (Израиль):
Мы ездим к нашему пророку Рабби Нахману больше 200 лет. Мы просим, умоляем, чтобы нас пустили. Мы не вернемся в Беларусь. Израиль хочет прислать нам самолет. Мы не вернемся в Израиль. Мы никуда не вернемся, мы стоим тут и будем стоять тут, пока нас не впустят. Мы верим, мы молимся и знаем, что нас впустят.

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-14

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-16

Напомним, как разворачивались события. Сперва под Пинском наши южные соседи отказались пускать группу израильских паломников в Украину. А этой ночью ситуация накалилась уже под Гомелем. Обеспечить всем необходимым иностранных паломников взялась белорусская сторона. Уже сутки здесь работают волонтеры Красного Креста. Помощь оказывают и сотрудники МЧС: для паломников развернуты мобильные модули и теплые палатки.

ГПК о хасидах на белорусско-украинской границе: Красный Крест предоставил тёплые пледы, воду и палатки для детей

Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»-19

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного комитета:
Модули разворачиваем, для того чтобы… Здесь более 130 детей мы прекрасно понимаем. Есть палатки. Сейчас мы приняли решение о дополнительном питании. Также мы ставим сегодня задачу создания условий определенных. В первую очередь приедет четыре автобуса, где они могут находиться в ночное время. Ну и, конечно, создадим условия это биотуалеты, подвезем воду. Создадим элементарные условия.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Бенни Вайнерман # Геннадий Соловей # Фотофакт

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