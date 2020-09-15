Паломник-хасид на границе: «Мы никуда не вернёмся, мы будем стоять тут, пока нас не впустят»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко распорядился оказать всестороннюю помощь паломникам-хасидам, которые следуют к святым местам в Украину через территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас группы иностранцев буквально застряли в нейтральной зоне между белорусским и украинским пунктами пропуска – там образовался своеобразный стихийный лагерь из нескольких сотен паломников-хасидов. Среди них много детей и пожилых людей. Попасть в украинскую Умань на могилу пророка они не могут: с 28 августа Украина закрыла въезд для иностранцев из-за увеличения числа случаев коронавируса.

Но это не остановило верующих. Многие настолько сильно настроены отметить иудейский Новый год на могиле праведника, что никакие обстоятельства их не сдерживают. Вторые сутки паломники продолжают прибывать к государственной границе стран, но пройдя белорусский пункт пропуска, они оказываются у кордона из украинских военнослужащих со щитами. «Сейчас из-за «короны» они никого не впускают». Полторы тысячи евреев-хасидов в Пинске ждут открытия границ с Украиной

Бенни Вайнерман, паломник (Израиль):

Мы ездим к нашему пророку Рабби Нахману больше 200 лет. Мы просим, умоляем, чтобы нас пустили. Мы не вернемся в Беларусь. Израиль хочет прислать нам самолет. Мы не вернемся в Израиль. Мы никуда не вернемся, мы стоим тут и будем стоять тут, пока нас не впустят. Мы верим, мы молимся и знаем, что нас впустят.

Напомним, как разворачивались события. Сперва под Пинском наши южные соседи отказались пускать группу израильских паломников в Украину. А этой ночью ситуация накалилась уже под Гомелем. Обеспечить всем необходимым иностранных паломников взялась белорусская сторона. Уже сутки здесь работают волонтеры Красного Креста. Помощь оказывают и сотрудники МЧС: для паломников развернуты мобильные модули и теплые палатки. ГПК о хасидах на белорусско-украинской границе: Красный Крест предоставил тёплые пледы, воду и палатки для детей