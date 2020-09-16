Ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко провёл встречу с политическим активом

Новости Беларуси. 16 сентября Президент Беларуси провел встречу с политическим активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приглашены почти 300 человек: это высшие должностные лица, сенаторы и депутаты, сотрудники Администрации, представители всех ветвей власти, руководители средств массовой информации.

Обращаясь к участникам встречи, уже в самом начале разговора Александр Лукашенко пояснил, что пригласил их для того, чтобы познакомить с последней информацией о том, что происходит в стране, ответить на вопросы, которые сегодня буквально будоражат общество. Говорил Президент и о задачах, которые стоят перед политическим активом страны.