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Ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко провёл встречу с политическим активом

16 сентября 2020 10:33
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Новости Беларуси. 16 сентября Президент Беларуси провел встречу с политическим активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко провёл встречу с политическим активом -1

Во Дворец Независимости приглашены почти 300 человек: это высшие должностные лица, сенаторы и депутаты, сотрудники Администрации, представители всех ветвей власти, руководители средств массовой информации.  

Ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко провёл встречу с политическим активом -4

Обращаясь к участникам встречи, уже в самом начале разговора Александр Лукашенко пояснил, что пригласил их для того, чтобы познакомить с последней информацией о том, что происходит в стране, ответить на вопросы, которые сегодня буквально будоражат общество.  

Говорил Президент и о задачах, которые стоят перед политическим активом страны.  

Ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко провёл встречу с политическим активом -7

Ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко провёл встречу с политическим активом -9

На ближайшие месяцы важнейшая из них – масштабная подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Ожидается, что общенациональный диалог состоится в декабре-январе. Все вместе будем обсуждать ключевые общественно-политические и экономические вопросы. Предстоит определиться и с планами на ближайшие пять лет. Планируется, что одним из пунктов обсуждения станет концепция конституционной реформы.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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