«Сейчас из-за «короны» они никого не впускают». Полторы тысячи евреев-хасидов в Пинске ждут открытия границ с Украиной

Новости Беларуси. В Украину туристы не попали, потому решили отправиться в Беларусь. Улицы Пинска в эти дни заполнили паломники-хасиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эту субботу, 19 сентября, евреи будут отмечать Новый год. По сложившейся традиции, в праздник они отправляются по святым местам. Эта группа ехала в украинский город Умань, но в их планы вмешалась пандемия.

Ян Леви, паломник:

Мы ехали изначально из Израиля, мы старались попасть в Украину. Нас туда не допустили, не разрешили нам въехать. И мы пока собрались здесь, поближе к границе. Когда она откроется, дай бог, мы сможем переехать.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

По имеющейся в Госпогранкомитете информации, на территории приграничных с Украиной районов находится более полутора тысяч евреев-хасидов, которые планировали попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Валентина Кулак, начальник отдела идеологической работы и по делаем молодежи Пинского горисполкома:

У нас есть могила цадика, или их, так скажем, святого. Поэтому они все знают эти захоронения и приехали к нам в город.

Обычно паломничество проходит на территории Украины в городе Умань. Однако в 2020 году коронавирус внес коррективы в привычное течение жизни. Из-за пандемии хасидов, большая часть из которых – граждане Израиля, в Украину не впустили. Это и привело к тому, что значительная их часть оказалась в Беларуси, в том числе в Пинске.

Антон Бычковский:

Кабинетом министров Украины, в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, до 29 сентября текущего года введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ян Леви:

Сейчас из-за «короны» они никого не впускают, у них новый какой-то закон вдруг появился, что нас никого не впускать в страну.

Яков Барной, куратор еврейской общины:

Мы не понимаем, что власти Украины требуют от нас. Мы старались действовать в рамках всех требований по коронавирусу, мы предоставили все документы, однако почему-то этого оказалось недостаточно. И мы не понимаем, почему нас не впустили.

Несмотря на неожиданный наплыв паломников, местные власти оказали им теплый прием и сделали все, чтобы гостям было уютно и комфортно.

Елена Радченко, заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей:

Остановившись у нас. Наши религиозные общины с удовольствием обратили внимание на этот нюанс и всячески содействуют их пребыванию здесь у нас в Беларуси.

Ян Леви:

Местные власти нас здесь очень хорошо приняли, все очень хорошо. Не хотим ни на кого здесь падать, ни на местную общину, ни на государство – мы всем очень благодарны. Но мы, тем не менее, просим, чтобы нас впустили в Украину.

Яков Барной:

Пока мы здесь, белорусская сторона нас прекрасно приняла, все необходимые условия для нас созданы, чтобы мы могли здесь спокойно пребывать. Мы лишь ждем ответа от Украины: сможем ли мы в конце концов добраться до Умани?

В местной администрации даже задумались о возможном развитии паломнического туризма.

Эта поездка доказала нашим гостям из Израиля, что здесь им рады и они могут чувствовать себя в безопасности.

Валентина Кулак:

Для Пинска это, скажем так, первый звоночек о том, что такой туризм паломнический, религиозный для нашего города возможен. Поэтому, конечно, в исполкоме обсуждаются вопросы, в том числе и увеличения койко-мест в городе (я имею в виду строительство гостиниц в городе), но понятно, что и с питанием встанет вопрос. Поэтому, конечно, над этим вопросом местные власти уже думают.