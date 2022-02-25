«Видно, что мы работаем не зря». Как проходит досрочное голосование в Беларуси?

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на конституционном референдуме. Сегодня – четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыты 5 293 участка для голосования, на которых работают порядка 45 тысяч наблюдателей, из них 195 международных. Австрия, Германия, Испания, Италия – далеко не весь список европейских стран, направивших в Беларусь своих экспертов. Несмотря на открытость нашего Центризбиркома, западные партнеры продолжают оказывать давление на него, используя инструменты санкционной политики.