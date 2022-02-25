«Видно, что мы работаем не зря». Как проходит досрочное голосование в Беларуси?

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на конституционном референдуме. Сегодня – четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открыты 5 293 участка для голосования, на которых работают порядка 45 тысяч наблюдателей, из них 195 международных. Австрия, Германия, Испания, Италия – далеко не весь список европейских стран, направивших в Беларусь своих экспертов. Несмотря на открытость нашего Центризбиркома, западные партнеры продолжают оказывать давление на него, используя инструменты санкционной политики.
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Наибольшую активность на досрочном голосовании граждане проявляют в обеденное и вечернее время. Особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим рекомендациям Минздрава. Маски, антисептик, одноразовые ручки – обязательный атрибут участков для голосования.
Алексей Кучур, председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования №94 Московского района Минска:
Активность очень хорошая. Я работаю не на первой избирательной кампании: такая активность от граждан наблюдается довольно часто. На нашем участке активность уже превысила, наверное, даже среднюю по стране. И, в принципе, никаких замечаний по ходу досрочного голосования нет. Люди приходят. Приходят разновозрастные люди, приходят семьями. Это очень приятно всегда. То есть, видно, что мы работаем не зря, мы работаем для кого-то. Для граждан наших.