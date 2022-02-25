Ольга Чемоданова о голосовании на референдуме: «Молодёжь, мне кажется, себя уже проявила»

Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан в Минске составила почти 21 %. Нарушений на участках не выявлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан в Минске составила почти 21 %. Нарушений на участках не выявлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Высокая явка граждан отмечается в Минском районе. В списки для голосования Боровлянского участка № 5 включены более 2 тысяч человек. В первый день отдать свой голос пришли около 70 граждан, а 25 февраля в первый час работы участка проголосовали более 20 минчан. Сделать свой выбор досрочно решила и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Я всегда голосую досрочно, потому что 27 февраля, когда состоится основной день голосования, республиканского референдума, я буду находиться на рабочем месте. Не могу не сказать, что молодежь, мне кажется, себя уже проявила. Мы общались с той молодежью, которая уже приняла участие в досрочном голосовании, и, конечно, они своим примером, активной гражданской позицией заразили уже многих. Это не только студенты наших столичных вузов, но и профтехучреждений.
Валерий Войнич, заместитель председателя участковой комиссии по референдуму Боровлянского участка № 5 Минского района:
Активность достаточно большая. Ориентировочно даже более 100 человек приходят ежедневно. Активные, все веселые приходят. Никаких замечаний комиссии не было на сегодня, наблюдатели присутствуют. Все идут как на праздник.
Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. В основной день референдума, 27 февраля, участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Запланированы культурно-массовые мероприятия, в том числе выступления артистов.