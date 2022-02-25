Ольга Чемоданова о голосовании на референдуме: «Молодёжь, мне кажется, себя уже проявила»

Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан в Минске составила почти 21 %. Нарушений на участках не выявлено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Высокая явка граждан отмечается в Минском районе. В списки для голосования Боровлянского участка № 5 включены более 2 тысяч человек. В первый день отдать свой голос пришли около 70 граждан, а 25 февраля в первый час работы участка проголосовали более 20 минчан. Сделать свой выбор досрочно решила и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я всегда голосую досрочно, потому что 27 февраля, когда состоится основной день голосования, республиканского референдума, я буду находиться на рабочем месте. Не могу не сказать, что молодежь, мне кажется, себя уже проявила. Мы общались с той молодежью, которая уже приняла участие в досрочном голосовании, и, конечно, они своим примером, активной гражданской позицией заразили уже многих. Это не только студенты наших столичных вузов, но и профтехучреждений.

Валерий Войнич, заместитель председателя участковой комиссии по референдуму Боровлянского участка № 5 Минского района:

Активность достаточно большая. Ориентировочно даже более 100 человек приходят ежедневно. Активные, все веселые приходят. Никаких замечаний комиссии не было на сегодня, наблюдатели присутствуют. Все идут как на праздник.