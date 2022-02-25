Игорь Карпенко о референдуме: «Существенных замечаний, жалоб нет. Есть ряд обращений, мы проанализировали»

Новости Беларуси. И к главной общественно-политической кампании в Беларуси. Страна выбирает свое будущее. Продолжается досрочное голосование на конституционном референдуме. 25 февраля – четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю последнюю информацию узнаем из Центризбиркома. На связи со студией наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Доброе утро, коллеги. Четвертый день досрочного голосования по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси начался. Как и обычно, свои двери для голосующих открыли 5 293 участка для голосования. Ну а утро для журналистов началось уже по привычке в Центризбиркоме. К нам в прямой эфир присоединяется глава Белорусской центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Игорь Васильевич, доброе утро. Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Доброе утро. Константин Герцев:

Если резюмировать три дня досрочного голосования и аккумулировать информацию: с чем мы сейчас подошли к четвертому, что мы имеем? Игорь Карпенко:

За три дня досрочного голосования приняло участие в голосовании 24,07 % от граждан, внесенных в списки для голосования. То есть, этот показатель говорит о том, что достаточно активно идут избиратели, но и в принципе, общаясь с комиссиями и видя те репортажи, которые ведут средства массовой информации, мы видим достаточно высокую активность нашего населения, и они сильно идут на участки, голосуют и проявляют свою гражданскую позицию. Константин Герцев:

Игорь Васильевич, продолжают свою работу и международные наблюдатели, мы ждем приезда представителей из Европейского союза. Как сейчас дела с этим вопросом обстоят?

Игорь Карпенко:

На сегодня у нас зарегистрировано уже 195 международных наблюдателей. Из них 14 – это уже представители Шанхайской организации сотрудничества. Кроме этого, у нас порядка 22 международных наблюдателей, зарегистрированных в качестве индивидуальных экспертов, политиков из ряда стран, включая страны Евросоюза. Если вчера видели сюжет, литовские наблюдатели были на ряде участков, такой сюжет проходил. Вообще, я хочу сказать, что интерес к референдуму есть, и даже сегодня приходят в комиссию письма с предложением «пригласите нас наблюдать за выборами». Константин Герцев:

Игорь Васильевич, конечно, такой вопрос: какие-то жалобы, замечания со стороны наблюдателей, со стороны обычных голосующих поступают в Центризбирком? Игорь Карпенко:

Каких-то существенных замечаний, жалоб нет. Есть ряд обращений, мы проанализировали с начала референдума, с начала досрочного голосования и подготовки к референдуму чуть больше 300 различных обращений. Они поступили в различные комиссии, включая Центральную комиссию, но, как правило, граждане интересуются, где могут проголосовать, есть какие-то индивидуальные вопросы, на которые даем разъяснения. Но, опять же, судя по той информации, которую мы тоже видим от национальных наблюдателей – пока каких-то существенных замечаний по ходу голосования на референдуме нет. Константин Герцев:

Игорь Васильевич, с чем мы подходим к главному, основному дню голосования? Как будет выстроена работа от Центризбиркома, избирательных участков, какие планы на этот основной день?