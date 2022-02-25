Игорь Карпенко о референдуме: «Существенных замечаний, жалоб нет. Есть ряд обращений, мы проанализировали»
Новости Беларуси. И к главной общественно-политической кампании в Беларуси. Страна выбирает свое будущее. Продолжается досрочное голосование на конституционном референдуме. 25 февраля – четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всю последнюю информацию узнаем из Центризбиркома. На связи со студией наш корреспондент Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Доброе утро, коллеги. Четвертый день досрочного голосования по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси начался. Как и обычно, свои двери для голосующих открыли 5 293 участка для голосования. Ну а утро для журналистов началось уже по привычке в Центризбиркоме. К нам в прямой эфир присоединяется глава Белорусской центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Игорь Васильевич, доброе утро.
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Доброе утро.
Константин Герцев:
Если резюмировать три дня досрочного голосования и аккумулировать информацию: с чем мы сейчас подошли к четвертому, что мы имеем?
Игорь Карпенко:
За три дня досрочного голосования приняло участие в голосовании 24,07 % от граждан, внесенных в списки для голосования. То есть, этот показатель говорит о том, что достаточно активно идут избиратели, но и в принципе, общаясь с комиссиями и видя те репортажи, которые ведут средства массовой информации, мы видим достаточно высокую активность нашего населения, и они сильно идут на участки, голосуют и проявляют свою гражданскую позицию.
Константин Герцев:
Игорь Васильевич, продолжают свою работу и международные наблюдатели, мы ждем приезда представителей из Европейского союза. Как сейчас дела с этим вопросом обстоят?
Игорь Карпенко:
На сегодня у нас зарегистрировано уже 195 международных наблюдателей. Из них 14 – это уже представители Шанхайской организации сотрудничества. Кроме этого, у нас порядка 22 международных наблюдателей, зарегистрированных в качестве индивидуальных экспертов, политиков из ряда стран, включая страны Евросоюза. Если вчера видели сюжет, литовские наблюдатели были на ряде участков, такой сюжет проходил. Вообще, я хочу сказать, что интерес к референдуму есть, и даже сегодня приходят в комиссию письма с предложением «пригласите нас наблюдать за выборами».
Константин Герцев:
Игорь Васильевич, конечно, такой вопрос: какие-то жалобы, замечания со стороны наблюдателей, со стороны обычных голосующих поступают в Центризбирком?
Игорь Карпенко:
Каких-то существенных замечаний, жалоб нет. Есть ряд обращений, мы проанализировали с начала референдума, с начала досрочного голосования и подготовки к референдуму чуть больше 300 различных обращений. Они поступили в различные комиссии, включая Центральную комиссию, но, как правило, граждане интересуются, где могут проголосовать, есть какие-то индивидуальные вопросы, на которые даем разъяснения. Но, опять же, судя по той информации, которую мы тоже видим от национальных наблюдателей – пока каких-то существенных замечаний по ходу голосования на референдуме нет.
Константин Герцев:
Игорь Васильевич, с чем мы подходим к главному, основному дню голосования? Как будет выстроена работа от Центризбиркома, избирательных участков, какие планы на этот основной день?
Игорь Карпенко:
Все будет традиционно, участки 27 февраля откроются в 8 часов утра и будут работать до 20 часов вечера без перерыва. Этот день как раз будет наполнен еще тем, что откроется 217 участков так называемых закрытых, условно мы их так называем. Это в лечебных учреждениях, санаториях. Кроме этого, в этот день будет активно проходить голосование на дому. Хочу напомнить, что в период досрочного голосования голосование на дому не предусмотрено законодательно, только в основной день. Поэтому те, кто обратился в комиссию или те, кто еще не обратился, но желает это сделать, я бы рекомендовал заранее обратиться в комиссию, чтобы комиссия выстроила график таким образом, чтобы посетить на дому тех, кто нуждается в этом, чтобы комиссия могла приехать с урной и дать возможность проголосовать таким гражданам.
«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции (здесь подробности).
Константин Герцев:
Спасибо большое, Игорь Васильевич. С нами был глава белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко. Если продолжить тему безопасности на участках для голосования, то, конечно, это одна из ключевых тем. Как нам стало известно и мы неоднократно показывали, министр внутренних дел Иван Кубраков при своем досрочном голосовании лично проверил работу своих подопечных и остался доволен результатом быстрого реагирования сотрудников Министерства внутренних дел. Я напомню, что представители МВД и представители министерства по чрезвычайным ситуациям с понедельника переведены на усиленный режим работы. Также свою работу продолжает информцентр при Федерации профсоюзов Беларуси. Любой наблюдатель или любой голосующий имеет право обратиться в этот информцентр и сообщить о тех или иных замечаниях, нарушениях в ходе голосования. Контакты вы можете узнать на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Я напомню, что сегодня и завтра мы голосуем досрочно: с 10 часов утра до 2 часов дня, и с 4 часов дня до 7 часов вечера. В основной день голосования, 27 февраля, участки для голосования будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера. Приходим, голосуем, определяемся. Вопрос №1 — принимаем ли мы изменения и дополнения в Конституцию Беларуси.
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