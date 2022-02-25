Прямой эфир

Самый активный гомельский регион. В Беларуси продолжается досрочное голосование на референдуме

25 февраля 2022 05:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И к главной общественно-политической кампании. Страна выбирает свое будущее. Продолжается досрочное голосование на референдуме. 25 февраля – четвертый день. Избирательные участки начнут работу в 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Самый активный гомельский регион. В Беларуси продолжается досрочное голосование на референдуме-1

Белорусы активно пользуются возможностью сделать выбор в удобное для себя время. Это подтверждает и ЦИК. К этому моменту явка составила 24,07 %. Многие планируют на выходные поездки, поэтому досрочное голосование для них оказалось очень удобным вариантом. Самый активный гомельский регион. В тройке лидеров также Могилевская и Брестская области. Есть уже первые оценки экспертов от стран Содружества. Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений, мониторинг они ведут с 1 февраля и побывали во всех регионах страны.  

Читайте также:  

«Беларусь не стоит на месте». По итогам трех дней явка белорусов на досрочное голосование превысила 24%  

Что важно для белорусской молодежи и чем опасен саботаж накануне референдума? Объясняет Александр Лукьянов  

Соблюдаются ли эпидмеры на участках и как голосовать больным коронавирусом? Рассказывает Дмитрий Пиневич  

# Референдум # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Сыч: кого вы убивали 8 лет на Донбассе? Если работяг-шахтёров, их жён, детей и родителей, то бегите
25 февраля 2022 05:22

Андрей Сыч: кого вы убивали 8 лет на Донбассе? Если работяг-шахтёров, их жён, детей и родителей, то бегите

«Сейчас в 60 лет, я гораздо лучше себя чувствую, чем в 50». Пенсионерка рассказала, как справилась с болью в суставах
25 февраля 2022 05:14

«Сейчас в 60 лет, я гораздо лучше себя чувствую, чем в 50». Пенсионерка рассказала, как справилась с болью в суставах

Проект Министерства образования «ШАГ» вновь собрал диалоговую площадку. Говорили о защите госграниц и нацбезопасности
24 февраля 2022 20:53

Проект Министерства образования «ШАГ» вновь собрал диалоговую площадку. Говорили о защите госграниц и нацбезопасности