Самый активный гомельский регион. В Беларуси продолжается досрочное голосование на референдуме

Новости Беларуси. И к главной общественно-политической кампании. Страна выбирает свое будущее. Продолжается досрочное голосование на референдуме. 25 февраля – четвертый день. Избирательные участки начнут работу в 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы активно пользуются возможностью сделать выбор в удобное для себя время. Это подтверждает и ЦИК. К этому моменту явка составила 24,07 %. Многие планируют на выходные поездки, поэтому досрочное голосование для них оказалось очень удобным вариантом. Самый активный гомельский регион. В тройке лидеров также Могилевская и Брестская области. Есть уже первые оценки экспертов от стран Содружества. Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений, мониторинг они ведут с 1 февраля и побывали во всех регионах страны.

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