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Министр обороны Виктор Хренин принял участие в досрочном голосовании

25 февраля 2022 05:47
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Новости Беларуси. Возможностью досрочного голосования пользуются и те люди, которые в основной день референдума будут выполнять свой профессиональный и служебный долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр обороны Виктор Хренин принял участие в досрочном голосовании-1

Избирательный участок посетил министр обороны Беларуси. Виктор Хренин своим примером показал, что принять участие в важном политическом событии страны обязан каждый военный, независимо от звезд на погонах. К слову, досрочное голосование организовано во всех воинских частях и соединениях. Как правило, в выходные дни из-за дежурств военным проголосовать сложнее.  

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# Референдум # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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