Министр обороны Виктор Хренин принял участие в досрочном голосовании

Новости Беларуси. Возможностью досрочного голосования пользуются и те люди, которые в основной день референдума будут выполнять свой профессиональный и служебный долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательный участок посетил министр обороны Беларуси. Виктор Хренин своим примером показал, что принять участие в важном политическом событии страны обязан каждый военный, независимо от звезд на погонах. К слову, досрочное голосование организовано во всех воинских частях и соединениях. Как правило, в выходные дни из-за дежурств военным проголосовать сложнее.

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