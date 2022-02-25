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«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов

25 февраля 2022 15:20
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Новости Беларуси. В Минской области за три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка составила 24,23 % от всех граждан, включенных в списки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Высокая активность зафиксирована в Борисовском, Минском, Молодечненском и Солигорском районах.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -1

В Крупском районе голосовать приходят семьями. Особенно многолюдно по вечерам, после работы. В районе создано 25 участков, где ожидают почти 19 тысяч избирателей.  Досрочное голосование проходит спокойно. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результат голосования, не выявлено. Только в агрогородке Замки на участке голосования по референдуму № 2 уже проголосовало 247 человек. Это более 42 % от всех избирателей.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -4

Решили досрочно проголосовать, чтобы свободное время посвятить семье, дому. Пришли за стабильность, чтобы у нас было образование бесплатное, здравоохранение.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -7

Я вообще стараюсь в своей жизни приходить раньше во время всех наших выборов в нашей родной Беларуси. А сегодня тем более. Я лично жду хороших дальнейших изменений в развитии всех вопросов как экономических, так и социальных в нашей республике.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -10

Пришли проголосовать за будущее детей, чтобы в мире жили, чтобы мир был, чтобы все было хорошо на нашей земле.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -13

Марина Горбацевич, председатель участка для голосования № 2 Крупского района:  
Приходят семьями, приходят в одиночку, приходят люди пожилого возраста, молодежь с огоньком в глазах, в хорошем настроении. И очень часто нам приходится быть невольными свидетелями того, как люди, не скрывая своих эмоций, говорят о том, что они не могли не прийти на участок, потому что они выполняют свой гражданский долг. Они хотят, как и прежде, жить в свободной, суверенной, мирной стране. Они хотят, чтобы их дети были счастливы.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -16

Татьяна Стибикина, секретарь Крупской районной комиссии по референдуму:  
Очень активно интересуются жители района политическим событием. Проявляют в целом свою гражданскую позицию. На участках для голосования в участковых комиссиях аккредитованы 154 национальных наблюдателя. В районной комиссии аккредитованы 10 национальных наблюдателей.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -19

Алеся Домбовская, наблюдатель участка для голосования № 2 Крупского района:   
Комиссия работает в штатном режиме. Нарушений не выявлено.  

«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов -22

В центральном регионе создано 929 избирательных участков. Приглашение на референдум получили 1 миллион 136 тысяч жителей Минской области.  

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# Референдум # общество # Марина Горбацевич # Татьяна Стибикина # Алеся Домбовская # Фотофакт

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