«За будущее детей, чтобы в мире жили». В Минской области на референдуме досрочно проголосовали 24,23% белорусов

Новости Беларуси. В Минской области за три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка составила 24,23 % от всех граждан, включенных в списки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Высокая активность зафиксирована в Борисовском, Минском, Молодечненском и Солигорском районах.

В Крупском районе голосовать приходят семьями. Особенно многолюдно по вечерам, после работы. В районе создано 25 участков, где ожидают почти 19 тысяч избирателей. Досрочное голосование проходит спокойно. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результат голосования, не выявлено. Только в агрогородке Замки на участке голосования по референдуму № 2 уже проголосовало 247 человек. Это более 42 % от всех избирателей.

Решили досрочно проголосовать, чтобы свободное время посвятить семье, дому. Пришли за стабильность, чтобы у нас было образование бесплатное, здравоохранение.

Я вообще стараюсь в своей жизни приходить раньше во время всех наших выборов в нашей родной Беларуси. А сегодня тем более. Я лично жду хороших дальнейших изменений в развитии всех вопросов как экономических, так и социальных в нашей республике.

Пришли проголосовать за будущее детей, чтобы в мире жили, чтобы мир был, чтобы все было хорошо на нашей земле.

Марина Горбацевич, председатель участка для голосования № 2 Крупского района:

Приходят семьями, приходят в одиночку, приходят люди пожилого возраста, молодежь с огоньком в глазах, в хорошем настроении. И очень часто нам приходится быть невольными свидетелями того, как люди, не скрывая своих эмоций, говорят о том, что они не могли не прийти на участок, потому что они выполняют свой гражданский долг. Они хотят, как и прежде, жить в свободной, суверенной, мирной стране. Они хотят, чтобы их дети были счастливы.

Татьяна Стибикина, секретарь Крупской районной комиссии по референдуму:

Очень активно интересуются жители района политическим событием. Проявляют в целом свою гражданскую позицию. На участках для голосования в участковых комиссиях аккредитованы 154 национальных наблюдателя. В районной комиссии аккредитованы 10 национальных наблюдателей.