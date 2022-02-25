«Я с 2006 года невъездной». Игорь Карпенко рассказал, почему его это не беспокоит

Новости Беларуси. И к главной общественно-политической кампании в Беларуси. Страна выбирает свое будущее. Продолжается досрочное голосование на конституционном референдуме. 25 февраля – четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю последнюю информацию узнаем из Центризбиркома. На связи со студией наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Добрый день, коллеги. Мы сейчас находимся на 94 участке, это Московский район столицы. Время уже предобеденное, до обеденного перерыва на участке для голосования остается примерно полчаса, но мы видим, что люди потихонечку приходят, люди голосуют. Сам процесс голосования мы снимать по этическим и законодательным нормам не можем. Я напомню, что избирательные участки работают с 10 часов утра и до 2 часов дня, с 4 часов дня и до 7 часов вечера. Безусловно, здесь присутствуют и наблюдатели. Я напомню, что порядка 45 тысяч национальных наблюдателей работают на участках для голосования по всей стране. Также в Беларусь прибыло в районе 195 иностранных наблюдателей. Ожидается приезд представителей из Евросоюза. В основном, конечно, это сейчас состав миссии Содружества Независимых Государств.

Сегодня утром состоялась такая большая пресс-конференция председателя ЦИКа, Игоря Карпенко, где журналисты поинтересовались ходом развития событий избирательной кампании. Я напомню, что уже прошло три полноценных дня досрочного голосования, и сейчас своим правом воспользовались чуть больше 24% голосующих. В лидерах остается Гомельская область. У Игоря Карпенко журналисты поинтересовались санкционной ситуацией вокруг этой кампании. Мы знаем, что регулярно парламентская, президентская и кампания референдума подвергаются определенным санкциям со стороны Евросоюза, со стороны США. И вот, что нам на это ответил глава Центризбиркома.