«Я с 2006 года невъездной». Игорь Карпенко рассказал, почему его это не беспокоит
Новости Беларуси. И к главной общественно-политической кампании в Беларуси. Страна выбирает свое будущее. Продолжается досрочное голосование на конституционном референдуме. 25 февраля – четвертый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всю последнюю информацию узнаем из Центризбиркома. На связи со студией наш корреспондент Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Добрый день, коллеги. Мы сейчас находимся на 94 участке, это Московский район столицы. Время уже предобеденное, до обеденного перерыва на участке для голосования остается примерно полчаса, но мы видим, что люди потихонечку приходят, люди голосуют. Сам процесс голосования мы снимать по этическим и законодательным нормам не можем. Я напомню, что избирательные участки работают с 10 часов утра и до 2 часов дня, с 4 часов дня и до 7 часов вечера. Безусловно, здесь присутствуют и наблюдатели. Я напомню, что порядка 45 тысяч национальных наблюдателей работают на участках для голосования по всей стране. Также в Беларусь прибыло в районе 195 иностранных наблюдателей. Ожидается приезд представителей из Евросоюза. В основном, конечно, это сейчас состав миссии Содружества Независимых Государств.
Сегодня утром состоялась такая большая пресс-конференция председателя ЦИКа, Игоря Карпенко, где журналисты поинтересовались ходом развития событий избирательной кампании. Я напомню, что уже прошло три полноценных дня досрочного голосования, и сейчас своим правом воспользовались чуть больше 24% голосующих. В лидерах остается Гомельская область. У Игоря Карпенко журналисты поинтересовались санкционной ситуацией вокруг этой кампании. Мы знаем, что регулярно парламентская, президентская и кампания референдума подвергаются определенным санкциям со стороны Евросоюза, со стороны США. И вот, что нам на это ответил глава Центризбиркома.
Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
К вашему сведению, я с 2006 года невъездной в разных списках. Потом эти списки отменяли, потом опять вводили. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Как видите, ничего со мной не изменилось. Жизнь идет, развивается. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы работаем для своей страны и референдум проводим для своей страны. Все чаще хочется некоторым говорить языком ультиматумов, различных санкций, различных списков составлений, и прочая, прочая, прочая.
Константин Герцев:
Что касается ситуации на участках для голосования, то, конечно, определенный аспект занимают санитарно-эпидемиологические требования. Одноразовая маска, антисептики уже стали обязательным атрибутом. Чаще всего участки для голосования находятся в средних школах, в учреждениях среднего и высшего образования. Продолжают свое дежурство и сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы мониторим ход развития событий досрочного голосования по вопросам внесений и изменений дополнений в Конституцию Беларуси.
Читайте также:
Игорь Карпенко о референдуме: «Существенных замечаний, жалоб нет. Есть ряд обращений, мы проанализировали»
Министр обороны Виктор Хренин принял участие в досрочном голосовании
Самый активный гомельский регион. В Беларуси продолжается досрочное голосование на референдуме