Весь город – одна большая праздничная площадка. Показываем, как Полоцк отмечает своё 1160-летие
Новости Беларуси. Самый древний город нашей страны Полоцк принимает поздравления с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова полочанам адресовал Президент (подробнее здесь).
Гулянья 28 мая проходили на берегах Западной Двины. Целый день там работал наш корреспондент Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
862 год – год, когда Полоцк впервые упоминается в «Повести временных лет». Это один из древнейших городов Восточной Европы. Именно здесь, где Полота впадает в Западную Двину, и зародились белорусская история и государственность.
Все вехи развития этой белорусской земли продемонстрировали участники шествия. От истоков становления до современности. С чего все начиналось много веков назад и то, чего достигли в независимой стране. А ведь сегодня Полоцк – это промышленный, образовательный, культурный и духовный центр. Город подарил миру таких людей, как Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина.
Уже новая история – это те, кто сегодня прославляет свой родной край. Лучшие труженики Полоцка отмечены благодарностями. А председатель Совета Республики Наталья Кочанова стала почетным гражданином района.
В день рождения по традиции принято дарить и принимать подарки. Первая гимназия имени Франциска Скорины получила современный центр интеллектуальных игр «Академия шахмат» (подробности здесь).
В свой день рождения Полоцк закружился в праздничной карусели. Выставки, мастер-классы, концерты... Сегодня город – одна большая праздничная площадка, где все мелодии – любимому Полоцку.
Всегда с гордостью говоришь: мы из Полоцка, из самого древнего города.
Праздничные мероприятия завершатся далеко за полночь. Финальным аккордом станет молодежная дискотека. Большая музыкальная программа ожидается и завтра, 29 мая. Живая музыка будет звучать прямо у стен Софийского собора. Полоцку 1160!