Весь город – одна большая праздничная площадка. Показываем, как Полоцк отмечает своё 1160-летие

Гулянья 28 мая проходили на берегах Западной Двины. Целый день там работал наш корреспондент Виктор Пралич.

Новости Беларуси. Самый древний город нашей страны Полоцк принимает поздравления с юбилеем. Ему исполнилось 1160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова полочанам адресовал Президент ( подробнее здесь ).

Виктор Пралич, к орреспондент: 862 год – год, когда Полоцк впервые упоминается в «Повести временных лет». Это один из древнейших городов Восточной Европы. Именно здесь, где Полота впадает в Западную Двину, и зародились белорусская история и государственность.

Все вехи развития этой белорусской земли продемонстрировали участники шествия. От истоков становления до современности. С чего все начиналось много веков назад и то, чего достигли в независимой стране. А ведь сегодня Полоцк – это промышленный, образовательный, культурный и духовный центр. Город подарил миру таких людей, как Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина.

В день рождения по традиции принято дарить и принимать подарки. Первая гимназия имени Франциска Скорины получила современный центр интеллектуальных игр «Академия шахмат» ( подробности здесь ).

Уже новая история – это те, кто сегодня прославляет свой родной край. Лучшие труженики Полоцка отмечены благодарностями. А председатель Совета Республики Наталья Кочанова стала почетным гражданином района.

В свой день рождения Полоцк закружился в праздничной карусели. Выставки, мастер-классы, концерты... Сегодня город – одна большая праздничная площадка, где все мелодии – любимому Полоцку.

Всегда с гордостью говоришь: мы из Полоцка, из самого древнего города.

Праздничные мероприятия завершатся далеко за полночь. Финальным аккордом станет молодежная дискотека. Большая музыкальная программа ожидается и завтра, 29 мая. Живая музыка будет звучать прямо у стен Софийского собора. Полоцку 1160!